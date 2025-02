Quanto costa e chi ha firmato la collana di Tony Effe “bandita” a Sanremo 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Nella terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo non sono mancati gli imprevisti e le polemiche. Sebbene all'apparenza sul palco tutto si sia svolto nella più totale tranquillità, dopo la diretta è emerso un piccolo "inconveniente" avvenuto nel backstage. Il protagonista della vicenda è stato Tony Effe, che, subito dopo aver cantato Damme ‘na mano in un completo di pelle dark, ha abbandonato l'Ariston e ha raggiunto gli studi di Rai Rai 2 (come impone il programma ufficiale dell'evento). Qui ha rivelato di essere arrabbiatissimo perché la produzione gli aveva impedito di indossare la preziosa collana con cui aveva completato il look: ecco qual è e quanto costa il gioiello che è stato letteralmente "bandito" dal palco.

Chi ha firmato la collana di Tony Effe "bandita" dall'Ariston

Qual è la collana di Tony Effe che ha destato tanto scandalo? Si tratta di una maxi catena in oro giallo di Tiffany&Co., fa parte della collezione HardWear ed è contraddistinta da maglie grandi a gradazione in oro giallo. Si tratta di un gioiello simbolo della Maison, ispirato a un iconico bracciale del 1962 conservato negli archivi, la cui caratteristica principale sono le maglie industriali.

Collana Tiffany&Co.

Ad oggi il prezioso, rivisitato in una versione con una catena più doppia, è diventato il simbolo della forza della resilienza e della capacità di sentirsi liberi. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria di lusso viene venduta a 71.000 euro. Insomma, la collana di Tiffany&Co. che Tony Effe avrebbe dovuto indossare è realmente iconica e riconoscibile ma, allo stesso tempo, rispettava la regola del "no loghi in vista", dunque non sorprende che il cantante sia apparso non poco infastidito dal provvedimento che ha "rovinato" il suo look.

Tony Effe con la collana Tiffany&Co. fuori dal palco

Perché a Tony Effe è stato vietato di indossare la collana sul palco

Ricordate l'incredibile polverone nato lo scorso anno dalle scarpe di John Travolta a Sanremo? Per evitare qualsiasi tipo di inconveniente simile anche al Festival 2025, le regole in fatto di griffe sembrano essere diventate ancora più stringenti. A dimostrarlo è stato quanto accaduto a Tony Effe, costretto a togliere la collana poco prima di salire sul palco perché considerata troppo "riconoscibile" a causa del suo stile iconico. "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazzato nero. Adesso so cazzi. Sono arrabbiatissimo", ha dichiarato il cantante a fine performance. Al DopoFestival con Alessandro Cattelan ha poi addirittura spiegato che per lui "Sanremo è finito".

Tony Effe in Balenciaga