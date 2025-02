video suggerito

Quanto costano le collane di Tony Effe a Sanremo 2025: nella quarta serata gioielli da 300mila euro Nonostante le polemiche delle scorse ore, Tony Effe è salito ugualmente sul palco dell'Ariston con le sue collane, ma con qualche stratagemma.

A cura di Giusy Dente

La serata delle cover è una delle più seguite del Festival di Sanremo. Tony Effe, al suo debutto alla kermesse, ha scelto di duettare con Elodie. Si sono cimentati in un omaggio a Franco Califano sulle note di Tutto il resto è noia. Un'esibizione così importante ovviamente ha richiesto un look speciale. Nonostante le polemiche riguardanti i suoi gioielli, Tony Effe li ha riportati sul palco dell'Ariston anche nella quarta serata, ma con un piccolo stratagemma.

Cosa è successo alla collana di Tony Effe

Nella terza serata di Sanremo, Tony Effe aveva previsto di indossare una collana di Tiffany&Co., della collezione HardWear by Tiffany. Poco prima di salire sul palco, però, è stato costretto a toglierla, difatti è salito sul palco senza. Ha raccontato l'accaduto dopo la performance, al DopoFestival e ai microfoni di Rai Radio 2, sfogando la sua rabbia per l'episodio. In conferenza stampa, il giorno successivo, Marcello Ciannamea, il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha chiarito la situazione citando direttamente il regolamento ufficiale. La regola per tutti i cantanti in gara prevede:

L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti.

Tony Effe in GCDS

Questione di riconoscibilità del marchio, dunque, facile da scambiare per pubblicità. Il rapper, però, ha sollevato una questione rilevante nella conferenza stampa pomeridiana, dicendo:

Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all'artista prima che magari ha la stessa collana no?

Il velato riferimento era probabilmente a Elodie, che in effetti ha portato sul palco le creazioni della collezione di Elsa Peretti x Tiffany&Co., caratterizzate da un design molto riconoscibile per la sua unicità e particolarità.

Collana Tiffany&Co.

La risposta di Tony Effe nella serata delle cover

Per tutta risposta, nella quarta serata della kermesse Tony Effe ha nuovamente portato sul palco i suoi gioielli Tiffany&Co. Il problema della collana lo ha risolto optando per una collana del brand che nel design somiglia a un foulard. È invece realizzata interamente d'oro e costa 50 mila euro. Fa parte della Mesh di Elsa Peretti.

Collana Tiffany&Co.

Ha aggiunto anche un'altra creazione della Maison, ma invece di metterla al collo l'ha attaccata ai pantaloni. Si tratta della collana con maglie a gradazione in oro giallo con pavé di diamanti, della Collezione HardWear by Tiffany: è proprio la linea penalizzata dalla Rai nella terza serata. Questo gioiello costa ben 264 mila euro. Il valore totale dei gioielli sfoggiati dal rapper all'Ariston, per il duetto con Elodie, ammonta quindi a 314 mila euro.