Sanremo 2025: Tony Effe non aveva una sciarpa ma una collana dello stesso brand, perché ha potuto indossarla Al collo Tony Effe nella serata delle cover non aveva una sciarpa, ma una collana molto preziosa. Ecco perché questa ha potuto indossarla e quella della terza serata gli è stata tolta.

A cura di Giusy Dente

Tony Effe

L'argomento sanremese del giorno sono i gioielli di Tony Effe. Il cantante, nella terza serata della kermesse, è stato costretto a rinunciare a una collana, che aveva invece in programma di sfoggiare sul palco, un gioiello del brand che lo sta accompagnando nella sua esperienza alla gara canora. Questo lo ha molto indispettito. Ecco come ha reagito nella quarta serata.

Tony Effe ancora coi gioielli nella serata delle cover

Tony Effe al suo debutto a Sanremo 2025 ha indossato una serie di gioielli Tiffany&Co. da oltre 500 mila euro. Quando è tornato sul palco, nella terza serata, aveva in programma di indossare un'altra collana dello stesso brand, una creazione estremamente preziosa e costosa. E invece gli è stato impedito di metterla al collo. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di Radio Rai 2, dicendosi molto innervosito per l'accaduto. Stamane è intervenuto in conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha chiamato in causa il regolamento ufficiale che i cantanti in gara sono tenuti a rispettare, in cui si legge:

L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti.

Tony Effe in GCDS, gioielli Tiffany&Co.

A quel punto il rapper non ha potuto fare a meno di sollevare un'altra questione. Nella conferenza stampa del pomeriggio ha spiegato i motivi della sua ira:

Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all'artista prima che magari ha la stessa collana no?

In effetti gioielli riconoscibili si sono comunque visti all'Ariston, nei giorni scorsi, per esempio quelli di Elodie, della collezione di Elsa Peretti x Tiffany&Co.

Tony Effe in GCDS, gioielli Tiffany&Co.

Quanto costa la collana che sembra una sciarpa

Tony Effe aveva minacciato di concludere la sua esperienza sanremese in anticipo. Sui social aveva inviato un messaggio provocatorio a Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare". In effetti il cantante ai gioielli non ha rinunciato, ma si è dovuto in qualche modo adeguare. Ha indossato una collana Tiffany&Co., ma attaccata ai pantaloni: una collana della collezione HardWear by Tiffany (stessa linea della collana "proibita"). Al collo, invece, ha puntato su un'altra creazione dello stesso brand. In apparenza sembra un foulard, ma in realtà non lo è: fa parte della Collezione Mesh di Elsa Peretti, è una collana-sciarpa in oro giallo che sul sito ufficiale costa 50 mila euro.

Collana Tiffany&Co.

Ma quindi perché questo gioiello ha potuto sfoggiarlo e l'altro no? Tutto sta nella questione della riconoscibilità del marchio. Alcune collezioni dei più noti brand di gioielli sono talmente iconiche, da essere inconfondibili a primo sguardo: non c'è bisogno di leggerne il nome per riconoscere quelle creazioni. È questo il caso della collezione HardWear by Tiffany, che infatti Tony Effe non ha potuto sfoggiare. Per questo nella terza serata ha creato problemi e la Rai ha impedito al rapper di indossarla. Viceversa, la collana-foulard pur essendo dello stesso marchio ha potuto salire sul palco dell'Ariston proprio perché decisamente meno riconoscibile, meno riconducibile a Tiffany&Co.