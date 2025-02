video suggerito

Sanremo 2025, i voti ai look della quarta serata cover e duetti La quarta serata di Sanremo è quella dedicata ai duetti e alle cover, sul palco insieme a Carlo Conti ci sono Mahmood e Geppi Cucciari. Ecco tutti gli abiti e i voti ai look di cantanti in gara, conduttori e ospiti nelle nostre pagelle di stile.

A cura di Marco Casola

Dopo una terza serata abbastanza scarica, con pochi look che ci hanno fatto sognare e tante cadute di stile, inizia la quarta serata di Sanremo 2025, la più attesa dopo la finale, quella delle cover. Nella puntata dei duetti i cantanti in gara intonano all'Ariston, affiancati da una serie di ospiti, le cover di grandi pezzi della musica italiana e internazionale. Protagonisti sul palco sono Mahmood e Geppi Cucciari, conduttori della serata insieme a Carlo Conti, mentre tornano a Sanremo Arisa e Alessandra Amoroso per i duetti con Irama e Serena Brancale. Ecco chi veste chi nella serata cover di Sanremo e le nostre pagelle di stile con i voti ai look di conduttori e cantanti.

Carlo Conti in Stefano Ricci – Voto 7–

Il conduttore anche questa sera sceglie un completo blu, elegante ed essenziale. Fin ora lo abbiamo promosso proprio per la sua sobrietà, ora però ci avviciniamo alla finale e dunque ci vuole qualcosa di diverso. Non deluderci Carlo.

Carlo Conti in Stefano Ricci

Rose Villain in Fendi con Chiello – Voto 6 e 1/2

Finalmente Rose Villa azzecca il colore giusto e indossa un abito originale e gambaletti in vista. Addio al rosso e agli abiti monotoni, è il momento di un mini dress cipria dallo scollo polo, con applicazioni tridimensionali in tessuto tagliato in modo da mimare le forme delle piume. Siamo certi che da domani i meme su questo look spopoleranno.

Rose Villain in Fendi

Chiello

Mahmood in Balenciaga – Voto 8

Per la sua prima uscita sul palco di Sanremo Mahmood punta sul total black e, a differenza dei colleghi, non indossa una brutta camicia nera ma sfoggia un lupetto sotto l'elegante abito doppiopetto dalla giacca avvitata e con pantaloni palazzo. L'occhiale da vista aggiunge un tocco intellettuale all'outfit. Impeccabile.

Mahmood in Balenciaga

Geppi Cucciari in Antonio Marras

Geppi Cucciari in Antonio Marras