Quanto costano gli orecchini di Elodie nella serata cover di Sanremo (uguali alla collana di Tony Effe)

A cura di Giusy Dente

Elodie

Quando sale sul palco lei, non ce n'è per nessuna: non a caso i fan di Elodie hanno soprannominato la loro beniamina Elodea. Cantante, attrice, si è cimentata come modella sfilando in passerella, ha posato per il calendario Pirelli. Insomma, la sua carriera è ormai nel pieno del successo. Quest'anno è nuovamente in gara al Festival di Sanremo: i suoi look l'hanno incoronata diva glamour dell'edizione 2025 della kermesse.

Elodie incanta l'Ariston

Quest'anno Elodie sul palco dell'Ariston ha portato qualcosa di nuovo. Ha cambiato stile, puntando su un'immagine rinnovata: un'immagine da vera diva glamour. I suoi outfit sembrano usciti dall'armadio di una diva della Vecchia Hollywood: è lì che affonda l'ispirazione della sua stylist, Giulia Cova.

Elodie in Vivienne Westwood, scarpe Jimmy Choo

Lungo abito silver la prima sera, poi un vestito rosso impreziosito di piume con tanto di boa in tinta: questi i primi due outfit. A Fanpage.it la stylist aveva anticipato: "Questa volta abbiamo costruito l'immagine basandoci sulla sua nuova figura che è anche legata al cinema e non solo alla musica ormai. Lei si sente anche un po' più donna in questo momento della carriera"

Orecchini Tiffany&Co.

Il look di Elodie nella quarta serata di Sanremo

Elodie ha scelto un look da vera diva firmato Vivienne Westwood, in total black: abito d'archivio con corpetto dalla maxi scollatura a cuore e spacco frontale sulla gonna. Ha aggiunto un paio di eleganti sandali Jimmy Choo. Per impreziosire l'abito ha optato per un paio di orecchini in oro e diamanti: costano 36mila euro e fanno parte della Collezione HardWear by Tiffany. È la stessa linea della collana che Tony Effe non ha potuto portare sul palco, perché accusata di eccessiva riconoscibilità del marchio.