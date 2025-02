Elodie cambia stile a Sanremo 2025: abito metallico e capelli extra long per la prima serata

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle grandi protagoniste della 75esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Dimenticarsi alle 7. Sebbene non si tratti della sua prima volta all'Ariston, per lei è sempre una grande emozione tornare a calcare il palcoscenico dell'evento italiano più atteso dell'anno nel mondo dello spettacolo. Fin dalla tradizionale sfilata sul green carpet ha dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion ma è stato durante le serata di debutto che ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per la prima puntata di Sanremo 2025.

Cosa ha indossato Elodie nella prima serata del Festival

Per la prima serata del Festival di Sanremo Elodie ha detto addio alle trasparenze e ai dettagli audaci. Seguita dalla stylist Giulia Cova, ha optato per un lungo abito total silver, un modello a sirena fascinate e a effetto metallico con spalline sottili, bustier rigido e steccato e gonna sinuosa con spacco posteriore.

Elodie nella prima serata di Sanremo

Per completare il tutto ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo, una cascata di anelli preziosi di Tiffany&Co. e una french manicure appuntita e metallica. Make-up coordinato al look, fare da diva e capelli neri resi extra long da alcune extension: Elodie si è riconfermata un'indiscussa icona fashion del Festival.

Elodie con anelli Tiffany&Co.

Il nuovo stile di Elodie a Sanremo 2025

Il dettaglio che balza subito all'occhio nella nuova esperienza di Elodie a Sanremo è il suo stile estremamente rinnovato. Se fino a qualche tempo fa puntava tutto su una sensualità esasperata ed esibita, ora l'obiettivo è quello di apparire elegante e sofisticata. Insieme alla stylist Giulia Cova ha lavorato su una nuova immagine legata non solo al mondo della musica ma anche al cinema (nel 2022 ha infatti debuttato come attrice nel film Ti Mangio il Cuore). L'ispirazione sono le icone e le dive del passato ma reinterpretate in chiave contemporanea con look dall'effetto vedo non vedo con la silhouette in risalto e il punto vita esaltato. Il risultato? Elodie continua a essere un'icona iper femminile capace di apparire perfetta su ogni tipo di palco.

Il primo look sanremese di Elodie