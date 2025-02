video suggerito

Elodie come una diva in rosso, nella seconda serata conquista con piume e frange Elodie è tra i Big in gara che si sono esibiti anche nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Per la nuova performance sulle note di Dimenticarsi alle 7 è tornata a incantare tutti col suo stile: ecco cosa ha indossato sul palco dell’Ariston. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2025 è arrivato alla sua seconda serata, quella in cui si esibiscono le Giovani proposte e 15 dei Big in gara. Dopo la puntata inaugurale di ieri, tra i cantanti più attesi non poteva che esserci ancora Elodie, che con la sua Dimenticarsi alle 7 continua a far ballare tutti, incantando il pubblico con la sua incredibile bellezza. Da sempre icona fashion glamour e iper sensuale, in questa nuova esperienza all'Ariston sta puntando su uno stile molto più sofisticato ed elegante. Se ieri aveva scelto un abito metallico in total silver, oggi ha preferito il bordeaux.

Il secondo look di Elodie al Festival di Sanremo

Elodie ha cambiato radicalmente stile: con l'aiuto della stylist Giulia Cova, si è lasciata alle spalle i look iper sensuali e total black in pieno stile diva dark di qualche mese fa, ora sta puntando tutto su un'eleganza sofisticata e glamour, mai esagerata o kitsch. Non sorprende, dunque, che abbia già conquistato il titolo di icona fashion della 75esima edizione del Festival di Sanremo, sbaragliando la concorrenza col suo fascino irresistibile e la sua femminilità travolgente. Ne ha data l'ennesima prova durante la seconda serata dell'evento, sul cui palco è apparsa meravigliosa in color borgogna, una delle nuance simbolo dell'inverno 2025.

Elodie in Gucci

Chi ha firmato il look borgogna di Elodie a Sanremo 2025

Per la seconda esibizione Elodie è rimasta fedele alle silhouette a sirena con un lungo abito di Gucci che non poteva passare inosservato. Si tratta di un modello ricoperto di piume bordeaux contraddistinto da un l sinuosa gonna lunga fino ai piedi a "effetto squame" e un bustier a corsetto con reggiseno a balconcino, spalline sottili e stringhe sul davanti. Nel look non sono mancati i tacchi a spillo, un boa di piume in tinta che ha portato sulle spalle e la collana scintillante e rigida di Tiffany&Co. Ha poi tenuto i capelli sciolti, mettendo in risalto le lunghezze extra ottenute con delle extension, ma questa volta ha optato per delle beach waves a effetto bagnato.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Elodie con collana Tiffany&Co.