video suggerito

Achille Lauro nella serata dei duetti di Sanremo 2025 ruba la scena con la vestaglia animalier Achille Lauro torna a Sanremo e lo fa in grande stile, uno stile rinnovato, molto diverso da quello dei “quadri” del 2020. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Achille Lauro

Con la sua Incoscienti giovani, Achille Lauro ha incantato il pubblico sanremese. La canzone ha riscosso molto successo sin dal primo ascolto e difatti a oggi c'è chi ipotizza la vittoria del brano, uno dei più quotati sul podio. Achille Lauro non è certo nuovo al palco dell'Ariston, che conosce molto bene: il Festival di Sanremo gli ha regalato molte soddisfazioni in passato. Alla kermesse ha stupito e fatto tanto parlare di sé, con la sua musica e i suoi look. Ma quei tempi sono finiti. Il suo stile stavolta è radicalmente diverso da quello degli inizi. Ha rinnovato la propria immagine, per mostrare il nuovo Achille Lauro.

Lo stile di Achille Lauro a Sanremo

Niente eccessi quest'anno: il nuovo Achille Lauro ha abbandonato tutine, mantelli in velluto, parrucche all'Ariston a vantaggio di look rinnovati all'insegna dell'eleganza. Smoking per il debutto, poi nella seconda serata un completo gessato con cappotto: è evidente la trasformazione rispetto ai "quadri" del 2020. Il cantante è seguito dallo stylist Nick Cerioni ed è vestito da Dolce&Gabbana.

Achille Lauro in custom Alta Sartoria Dolce&Gabbana

Il look della quarta serata

È ancora dolce&Gabbana a firmare il look di Achille Lauro nella quarta serata, quella delle cover, proprio come in quelle precedenti. Il cantante è entrato in scena con una lunga vestaglia maculata ricamata con paillette e rever con impuntura: un look animalier, fantasia di solito poco gettonata sul palco dell'Ariston, ma non vietata. Lui ha osato, distinguendosi su tutti con questo look davvero importante.

Achille Lauro in custom Alta Sartoria Dolce&Gabbana

Tolto il cappotto ha rivelato il look total black coordinato a quello di Elodie, con cui ha diviso il palco: insieme si sono esibiti sulle note di A mano a mano e Folle città. Per lui un top drappeggiato con scollo all’americana e schiena nuda, pantoloni, fascia tuxedo ricamata abbinata al rever e guanti lunghi.