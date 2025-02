video suggerito

Achille Lauro col cappotto nella seconda serata di Sanremo: è arrivato il freddo all’Ariston? Achille Lauro è tra i Big che sono tornati a esibirsi durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Sulle note di Incoscienti Giovani, ha sfoggiato un nuovo look all’insegna del glamour e dell’eleganza. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la seconda serata del Festival di Sanremo, la kermesse musicale arrivata alla sua 75esima edizione. Il direttore artistico Carlo Conti ha deciso di stravolgere le regole rispetto allo scorso anno, prima di tutto perché ha fatto esibire tutti i cantanti in gara durante la prima puntata. Oggi, in occasione del secondo appuntamento, ha dato spazio alle Nuove proposte e a 15 dei Big. Uno dei più attesi era Achille Lauro che, dopo il debutto in smoking sulle note di Incoscienti Giovani, anche oggi è riuscito a sorprendere con eleganza e glamour: ecco chi ha firmato il suo look.

Achille Lauro col completo gessato nella seconda serata

Achille Lauro è in assoluto uno dei Big più apprezzati di questa edizione del Festival, tanto che ogni sua apparizione sul palco diventa iconica. Seguito dallo stylist Nick Cerioni, si è affidato ancora una volta a Dolce&Gabbana. Ha sfoggiato un completo di Alta Sartoria total white ma decorato all-over con una stampa gessata realizzata con dei micro cristalli neri. Giacca doppiopetto, pantaloni abbinati e camicia white portata con la cravatta: il cantante ha inoltre aggiunto un maxi cappotto coordinato lungo fino ai piedi e con un fiore nero all'occhiello (forse all'Ariston c'era qualche spiffero?). La cosa certa è che Achille lo ha prima portato poggiato sulle spalle, poi lo ha gettato sul pavimento nel corso della performance.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana Alta Sartoria

Chi firma i gioielli di Achille Lauro a Sanremo 2025

Per completare il look della seconda serata Achille Lauro è tornato a sfoggiare degli scintillanti gioielli di Damiani Per la prima puntata aveva optato per orecchini e spilla di diamanti, mentre nel backstage aveva rivelato il messaggio personalizzato inciso nell'anello. Ora, invece, ha optato per degli anelli d'oro giallo doppi e con delle pietre preziose incastonate indossati su quasi tutte le dita. Non sono mancati gli orecchini a mini cerchio alle orecchie. Per quanto riguarda i capelli, è rimasto fedele all'acconciatura da lord con la chioma tirata all'indietro col gel.

Achille Lauro con gioielli Damiani