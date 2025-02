Il significato del vestito di Francesca Michielin nella serata delle cover di Sanremo 2025

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Francesca Michielin

Non può essere certo un infortunio a fermare Francesca Michielin. La cantante è stata piuttosto sfortunata: si è fatta male cadendo dalle scale dell'Ariston, durante le prove in vista del debutto al Festival di Sanremo 2025. Ha comunque deciso di restare in gara e proseguire la sua avventura, anche se con le stampelle. La cantante porta alla kermesse un brano autobiografico, frutto di un'esperienza personale. Per raccontare al meglio questa storia ha scelto anche dei look dal valore simbolico.

I look a Sanremo di Francesca Michielin

"Nei look c'è un legame con il testo del brano in gara – ha raccontato Francesca Michielin a Fanpage.it – Per me è come se mettessi una piccola armatura fashion. Gli abiti che indosserò saranno un mezzo attraverso cui dire: adesso salgo sul palco in nome di tutte quelle ragazze lasciate dai deficienti". La canzone Fango in paradiso, infatti, è per sua stessa ammissione una sorta di revenge song.

Francesca Michielin in Miu Miu

A Fanpage.it ha spiegato: "Di fatto io la considero più una canzone da sottoni, cioè una persona ti ha fatto del male, ma non è che ti ha fatto del male e tu non reagisci, tu reagisci ammettendo che stai male. Il fango in paradiso è quella componente di imperfezione che in qualche modo io mi auguro ci sia anche in paradiso a questo punto, perché se in ogni storia una persona parte con le migliori intenzioni e poi va male evidentemente la perfezione e l'idillio non esistono". I look rendono esteticamente e visivamente questi concetti. A curare l'immagine della cantante c'è Susanna Ausoni.

Francesca Michielin in Miu Miu

Il look di Francesca Michielin nella serata delle cover

È stata la cantante stessa a spiegare il significato simbolico del look scelto per la serata delle cover, firmato Miu Miu: "Voglio omaggiare Ginger Rogers. Mi spiego meglio. Quando avevo otto anni ho scoperto il mondo del tip tap che mi ha portato a voler studiare pianoforte e jazz. Prima non suonavo e ho iniziato così. Ero fissata con Ginger Rogers e mia madre mi aveva confezionato un vestitino da ballerina di Tip Tap. Quindi nella serata delle cover, con Mirko, omaggerò Ginger Rogers indossando un vestito da Ginger Rogers. Tutto ciò accade in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di questa grande artista, che cadono proprio nel 2025".