video suggerito

Sanremo 2025, perché Lucio Corsi nella serata delle cover ha indossato il papillon Elegantissimo look total white con tanto di papillon: così Lucio Corsi ha omaggiato Domenico Modugno sul palco dell’Ariston. Un look per nulla casuale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi e Topo Gigio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lucio Corsi e Topo Gigio: sono la "strana coppia" della serata sanremese dedicata alle cover. Il cantautore, infatti, ha deciso di salire sul palco con l'iconico pupazzo creato nel 1959, che ama essere strapazzato di coccole. Si è esibito con un look simbolico, che nasconde un omaggio.

L'omaggio nascosto nel look di Lucio Corsi

Non tutti sanno che Domenico Modugno è stato la voce di Topo Gigio per due anni: nel 1959 e 1960. Quello che invece sanno tutti è che è stato uno dei vincitori del Festival di Sanremo, dove ha trionfato più volte in verità, la prima nel 1958 con l'indimenticabile Nel blu dipinto di blu, famosa in tutto il mondo. Lucio Corsi ha omaggiato l'amatissimo Modugno anche col suo look.

Lucio Corsi

Per completare l'omaggio a Domenico Modugno e renderlo ancora più intenso, Lucio Corsi ha utilizzato il suo look. Si è vestito di bianco, con un fiore all'occhiello e con tanto di papillon. È proprio questo il dettaglio significativo di questo outfit. Domenico Modugno, infatti, quando vinse il Festival di Sanremo nel lontano 1958 indossava proprio un papillon.