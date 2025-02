video suggerito

La trasformazione di Arisa per il ritorno a Sanremo: serata delle cover coi capelli lunghi Arisa torna all'Ariston e lo fa con un look total black: elegante abito da sera con tanto di guanti. Per l'occasione ha anche cambiato drasticamente hair style.

A cura di Giusy Dente

Arisa è un nome ricorrente nella storia del Festival di Sanremo: ha partecipato come cantante in gara, ha vinto due volte (tra le Nuove Proposte e tra i Big), ma è salita sul palco anche per affiancare altri colleghi, nella fatidica serata dei duetti. L'edizione 2025, infatti, segna il suo ritorno con Irama: per loro la canzone scelta per la performance di coppia è Say something di Christina Aguilera. Ecco cosa ha indossato la cantante.

Arisa torna a Sanremo

Ne è passato di tempo, dalla prima volta di Arisa sul palco dell'Ariston. Tutti la ricordano coi capelli corti, la frangetta, il rossetto rosso sulle labbra e i maxi occhiali. Nel tempo la sua immagine è più volte cambiata: si è mostrata una trasformista, soprattutto in fatto di hairstyle. Ama cambiare sempre acconciatura, sia il taglio che il colore dei capelli. Lo fa anche per esigenza, come ha lei stesso rivelato, visto che soffre di tricotillomania. Ma anche nel modo di vestire non è più quella di un tempo. Crescendo ha acquisito consapevolezza del suo corpo, ha smesso di preoccuparsi del giudizi altrui sul suo conto e dunque di voler assecondare a tutti i costi gli altri. È uscita dall'ombra rivelando la vera sé, sfidando pregiudizi e tabù.

Il look di Arisa per il duetto con Irama

Look total black per Arisa all'Ariston, un elegante abito da sera completato con guanti, per dare un ulteriore tocco sofisticato all'outfit. La cantante, abituata a cambiare sempre hair style, ha infatti stupito tutti con la chioma extra long al posto dei capelli cortissimi che porta ormai da diverso tempo. "Fammi i complimenti per la parrucca" ha detto a Carlo Conti.