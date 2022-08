I 40 anni di Arisa, artista dai mille cambi di look (che non ha paura di osare) Arisa compie 40 anni: sin dagli esordi ha cambiato continuamente stile, sfidando tabù e pregiudizi. Oggi non ha paura di amarsi esattamente com’è e di mostrarsi al mondo.

A cura di Beatrice Manca

Con gli occhiali giganti e i colletti, fasciata in abiti da diva o in raffinati completi maschili. Con i capelli blu, biondo platino, nero corvino, lunghissimi o rasati a zero. La cantante Arisa compie 40 anni il 20 agosto 2022 e ha già vissuto innumerevoli vite, cambiando continuamente look, stile, capelli. Un'artista libera, in continuo cambiamento: oggi spegne le candeline con i capelli di nuovo biondi e una nuova consapevolezza di sé, una paladina di body positivity che non ha paura a mostrarsi nuda sui social.

Com'è cambiata Arisa dagli esordi a oggi

Chi non ricorda l'esordio di Arisa con Sincerità? All'epoca tutti erano affascinanti dal suo look giocoso, quasi infantile, con occhialoni, frangetta e abiti con il colletto. La cantante però ha abbandonato molto presto il personaggio dall'aria ingenua: maturavano le sue canzoni e di conseguenza anche i suoi look, più disinvolti e femminili. Abiti corti e scintillanti firmati Mila Schön, scollature, tacchi a spillo: anche la frangettà lasciò il posto a un pixie cut cortissimo e sofisticato.

La Arisa degli esordi

Negli anni abbiamo visto una costante nei look di Arisa: il colore. Man mano che aumentava la sua consapevolezza, anche il suo stile si evolveva con abiti più concettuali, monocromatici, a volte maschili: come i sofisticati completi Maison Margiela sfoggiati a Sanremo 2021 o gli abiti lunghi con lo strascico.

Arisa in Masion Margiela

La palette cromatica di Arisa, sul palco, è molto essenziale: bianco, nero o rosso, portati in versione total look. Le tre tinte più pure e di impatto, che rappresentano la luce, il buio e la vitalità.

Arisa a Sanremo 2022 in Antonio Grimaldi

Adesso è decisamente la fase del rosso, colore che ha accompagnato Arisa sul palco per il lancio di Tu mi perdicìon. Rosso come la passione, come la femminilità, come la rinascita: per sottolineare questa nuova tappa della sua vita e della sua carriera Arisa si è letteralmente messa a nudo, posando sulla copertina del disco solo con guanti e gioielli, nient'altro. Del resto Arisa è una vera paladina di body positivity: ha più volte ribadito di amare il suo corpo così com'è, che mostra sui social per superare tabù, giudizi e pregiudizi. Sempre più sensuale, audace, sicura: si sente bellissima e, per fortuna, non ha mai paura di dirlo.

Arisa con i capelli rosa

I mille cambi di capelli di Arisa

L'indole trasformista di Arisa si vede soprattutto dai capelli: negli anni la cantante ha provato ogni taglio e ogni colore possibile. Ha anche sfoggiato un audace taglio "alla marines" rasato ai lati, tingendo i capelli di blu, di rosa o effetto arcobaleno. Dai capelli biondi con la frangetta da pin up fino al look da dark lady nero corvino, con capelli lunghi e lisci.

Arisa con i capelli alla marines nel 2019

Per un breve periodo all'inizio dell'estate è tornata al pixie cut nero, corto e spettinato, per poi stupire tutti mostrandosi di nuovo biondo platino. Arisa è unica perché sempre diversa, sempre in esplorazione di sé e del mondo: i fan la amano proprio perché non ha paura di mostrare al mondo come si sente, con le sue contraddizioni e i suoi successi. Il traguardo dei 40 anni sarà accompagnato da una nuova trasformazione?