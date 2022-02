Arisa a Sanremo con i capelli rosa: col maxi strascico è una diva Arisa è stata tra gli ospiti speciali della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, alla quale ha partecipato per presentare i brani finalisti del contest che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026. Ecco cosa ha indossato per tornare ancora una volta sul palco dell’Ariston.

A cura di Valeria Paglionico

Alla 72esima edizione del Festival di Sanremo le sorprese non mancano: nella seconda puntata, oltre ai Big in gara e alla co-conduttrice Lorena Cesarini, ci sono anche diversi ospiti speciali, da Laura Pausini ad Alessandro Cattelan, fino ad arrivare a Mika (i tre presentatori del prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia). Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Arisa, che insieme a Malika Ayane ha interpretato i brani Fino all’Alba e Un po’ più in là, le canzoni finaliste del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026 (anche se, come da lei stessa dichiarato, avrebbe voluto prendere parte alla kermesse canora nei panni di Big). Non sarà la sua unica apparizione sanremese, durante la serata delle cover duetterà con Aka7even, suo ex alunno di Amici. Per il debutto, però, non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

L'abito total black di Arisa a Sanremo

Qualche giorno fa Arisa aveva sorpreso i fan con un cambio look improvviso e drastico ma solo a Sanremo ha sfoggiato per la prima volta in pubblico la "nuova" chioma rosa. Per il ritorno sul palco dell'Ariston nei panni di ospite speciale ha puntato su qualcosa di classico, un abito total firmatoAct N°1. Ha scelto un sinuoso modello a sirena che le ha fasciato la silhouette, caratterizzato da un lunghissimo strascico e da un maxi spacco laterale. Qual è la sua particolarità? Sebbene abbia le spalline sottili, è contraddistinto anche da un bustier strapless che sembra essere sovrapposto. Cerchi d'oro e diamanti, make-up total pink, décolleté di Roger Vivier e smalto rosa hanno poi completato l'outfit della cantante.

Arisa in Act N°1

Arisa, l'evoluzione di stile dal primo Sanremo a oggi

In quanti ricordano Arisa ai tempi di Sincerità? Occhiali con la montatura doppia e nera, mocassini, caschetto e outfit sopra le righe: all'epoca la cantante si è distinta per originalità, sorprendendo il pubblico non solo per talento ma anche per bizzarria. Di anni ne sono passati da allora e il suo stile si è evoluto moltissimo, facendola apparire radicalmente trasformata. Complice la tricotillomania di cui soffre, ha spesso sfoggiato dei tagli rasati, anche se ad oggi sembrerebbe avrebbe trovato una certa stabilità con delle extension lunghe e bionde. Ha inoltre detto addio agli abiti da bambolina e ai completi mannish, oggi è icona di sensualità e paladina di body positivity. Non ha paura di osare, di mettere le curve in mostra e di provocare i fan con foto di nudo che sfidano la censura di Instagram. A Sanremo ha portato la sua capacità di evolversi senza rinunciare allo stile ed è proprio questo suo animo iper moderno e rivoluzionario ad aver conquistato il pubblico.