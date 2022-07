La nuova Arisa, libera e audace: capelli corti, guanti di latex e gioielli sul corpo nudo Nuova musica, nuova Arisa: la cantante posa nuda su Instagram e cambia taglio di capelli, forse per accompagnare una nuova fase della sua vita.

A cura di Beatrice Manca

Una collana argentata, un paio di guanti neri alti fin sopra al gomito e una riga di eyeliner: Arisa si presenta così ai fan, posando nuda in segno di libertà e consapevolezza. Con un post su Instagram la cantante presenta il nuovo singolo tu mí perdícíon. Nuova musica, nuova Arisa: la cantante di recente ha detto addio ai lunghi capelli neri e ora sfoggia un pixie cut corto e spettinato. Più che una trasformazione, quella di Arisa è una rinascita: dopo il dolore di un cuore spezzato, scrive, ora trova la forza di ripartire da zero.

Arisa posa nuda con i guanti neri

La camaleontica cantante ama sperimentare con la sua immagine: nell'ultimo anno ha cambiato più volte taglio e colore di capelli, passando da uno stile casual a minidress scintillanti e glamour. Da sempre però, è una paladina dell'amore per il proprio corpo, che celebra senza tabù anche sui social. Adesso Arisa vuole fare tabula rasa e spogliarsi, letteralmente, di ogni retaggio del passato: la foto che ha condiviso per il lancio del nuovo singolo la ritrae nuda, non per provocazione o per dare scandalo, ma come dichiarazione d'amore verso se stessa, nella sua versione più autentica e vera. L'unico capo che indossa sono i guanti in vinile, alti fin sopra il gomito. Altre due mani ‘guantate', stavolta in rosa bubblegum, le coprono il seno e le parti intime. Uno scatto che ricorda la storica copertina di Janet Jackson su Rolling Stones (con un paio di mani che le coprivano il seno) e che ci ricorda una fondamentale regola di stile: gli opera gloves, i guanti altissimi, sono tornati prepotentemente di moda. Anche i capelli, cortissimi e sbarazzini, sottolineano la trasformazione: l'ennesima dimostrazione che un taglio di capelli spesso accompagna un drastico cambio di vita o una nuova pagina da scrivere.La frangia cortissima lascia scoperto il viso, acceso da un make up nei colori caldi, con eyeliner e ombretto color bronzo. Chissà quali sorprese ci riserverà la nuova Arisa in fatto di stile!