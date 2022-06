Arisa cambia drasticamente look: “Ecco i miei capelli veri, tutta l’estate sarò così” Arisa ha detto addio ai capelli lunghi e ha mostrato ai follower la nuova acconciatura: un drastica trasformazione, con la chioma cortissima.

A cura di Giusy Dente

L'ultima volta Arisa dal parrucchiere ci era stata assieme a Vito Coppola, per un cambio look di coppia. Terminata l'esperienza a Ballando per le Stelle (chiusa proprio con una vittoria) i due si sono frequentati al di fuori della trasmissione per alcune settimane, ma senza mai effettivamente ufficializzare il loro rapporto. Hanno trascorso insieme molto tempo, esponendosi anche sui social, ma da diverso tempo non si vedono più insieme dunque non si sa a che punto sia la loro frequentazione. La cantante sta portando avanti i suoi progetti professionali intanto e si è concessa un momento tutto per sé dal parrucchiere, stavolta da sola.

Arisa, donna audace e sicura di sé

Dagli esordi a oggi Arisa è molto cambiata, è cresciuta come donna e come artista e anche la sua immagine si è molto rinnovata. La cantante nel tempo ha stabilito un rapporto più sano con se stessa e con lo specchio, liberandosi di insicurezze e ossessioni legate all'idea di perfezione. Se in passato subiva di più i giudizi del pubblico e cercava maggiormente l'approvazione, oggi è sicuramente più libera da condizionamenti e più sicura di sé. Stare bene col proprio corpo le ha permesso di modificare anche il suo modo di vestire, adattandolo alla sua personalità e sentendolo proprio: ama mostrarsi sexy e non ha più paura di farlo, il suo stile è oggi più audace. Ma se c'è una cosa a cui non ha mai rinunciato e che non è mai cambiata in tutti questi anni, è la sua passione per i capelli e i cambi hair look. In realtà, le acconciature non sono solo un modo per "giocare": alla base c'è un problema di tricotillomania, ecco perché periodicamente taglia drasticamente la chioma. Proprio come ha fatto ora.

Arisa cambia hair look

Dopo i capelli rosa sfoggiati sul palco dell'Ariston, Arisa ha cambiato drasticamente look con un caschetto sbarazzino, per poi tornare alla chioma lunga con l'applicazione di extension. Nelle ultime apparizioni pubbliche, infatti, l'abbiamo vista sempre con i capelli lunghi, anche pochi giorni fa in occasione dell'apertura del Pride di Padova, dove si è esibita per la comunità LGBTQIA+. Ma evidentemente ha sentito ancora il bisogno di darci un taglio e dunque si è recata in un salone per una nuova acconciatura: un taglio corto e sbarazzino. Ma non è solo questione di immagine. "Ho deciso di curarmi i capelli" ha spiegato nelle Instagram Stories: dunque il taglio è probabilmente funzionale a un trattamento che porterà avanti per diversi mesi. "Questi sono i miei capelli veri, tutta l'estate mi troverete così" ha spiegato.