Arisa dal parrucchiere con Vito Coppola: il cambio look è di coppia Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de Il cantante mascherato e Arisa ha pensato bene di fare visita al parrucchiere poco prima della diretta. Ad accompagnarla, anche Vito Coppola, che insieme a lei ha cambiato look.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è la star italiana più richiesta del momento: dopo aver vinto Ballando con le stelle, è stata tra le grandi protagoniste della nuova edizione de Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 di cui ieri è andata in onda l'ultima puntata. Quale migliore occasione del gran finale per andare dal parrucchiere a "coccolarsi"? È proprio quanto fatto dalla cantante a poche ore dalla diretta ma la cosa particolare è che ha portato con lei anche Vito Coppola, dando prova del fatto che condivide con lui un rapporto davvero speciale nonostante non lo definisca il suo fidanzato. I due hanno cambiato "look in coppia", mostrandosi ancora una volta affiatati e inseparabili.

Arisa e Vito Coppola sono inseparabili

L'ultima frontiera delle attività di coppia? Andare insieme dal parrucchiere. Arisa e Vito Coppola lo hanno fatto a poche ore dalla finale de Il cantante mascherato, dimostrando di essere più uniti che mai. La cantante ha documentato tutto sui social, non potendo fare a meno di immortalarsi alla postazione lavaggio accanto al ballerino. A firmare i loro nuovi hair look è stato l'hairstylist Paolo Di Pofi, che è stato lieto di rinnovare la loro immagine di coppia con qualche dettaglio inedito. Se da un lato Arisa ha puntato tutto su una piega extra liscia non rinunciando alle lunghezze extra, Vito ci ha "dato un taglio".

Arisa dopo il parrucchiere

Il nuovo look di Vito Coppola

Per Vito Coppola era arrivato il momento di cambiare e lo ha fatto insieme ad Arisa. Come sottolineato anche della cantante nelle Stories, ha portato un tocco di novità all'acconciatura accorciando il ciuffo. Certo, la differenza rispetto a qualche giorno fa è quasi impercettibile, ma è chiaro che i fan più incalliti non possono fare a meno di notarla. Insomma, Arisa e Vito sono letteralmente inseparabili e, dopo gli outfit matchy matchy, da quello casual a quello sensuale in rosso e nero, ora vanno anche dal parrucchiere insieme. Quale sarà la prossima originale attività di coppia?