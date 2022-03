Arisa e Vito Coppola vestono in coordinato: i look matchy-matchy sono all’insegna della semplicità Arisa e Vito Coppola hanno condiviso con i fan un adorabile scatto di coppia. Che si tratti di amore o di amicizia, non importa, la cosa certa è che si sono vestiti in coordinato. Hanno puntato tutto su dei look matchy-matchy, spopolando con la loro semplicità.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa sta vivendo un momento d'oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Oltre a essere una delle cantanti più talentuose del nostro paese, ora è anche tra i volti più amati della tv. Attualmente è alle prese con una nuova esperienza nei panni di giudice a Il cantante mascherato ma la svolta per lei è arrivata qualche mese fa sul palco di Ballando con le stelle. Non si è solo aggiudicata la vittoria, ha anche incontrato l'amore. Sebbene abbia preferito mantenere una certa privacy sulla questione, ad oggi sembrerebbe essere certo un rapporto profondo con il ballerino Vito Coppola. Il motivo? Sui social i due si sono fotografati fianco a fianco in una adorabile versione matchy-matchy.

Arisa e Vito Coppola in t-shirt e jeans

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le Stelle e, sebbene pare che abbiano vissuto qualche momento di crisi, ad oggi sembrerebbero essere più uniti e affiatati che mai (anche se la cantante ha sempre dichiarato che non esiste nulla di più di una bella amicizia). Lo hanno dimostrato con una nuova foto social di coppia, nella quale sono apparsi adorabili in coordinato tra le mura di casa. Al motto di "Ultimo caffè prima di correre a Il cantante mascherato”, hanno sfoggiato dei look matchy-matchy all'insegna della semplicità. Jeans neri firmati Levi's, t-shirt bianca (di Maison Margiela per Arisa) e sneakers: Vito e Arisa sono il ritratto del relax e della complicità.

Arisa in Reamerei a Il cantante mascherato

Arisa con l'abito di velluto a Il cantante mascherato

Una volta arrivata negli studi Rai Arisa si è cambiata, così da apparire super glamour sul palco de Il cantante mascherato. Se la settimana scorsa si è trasformata in una dark lady, questa volta ha preferito osare con la sensualità. Ha indossato un minidress di velluto bordeaux di Reamerei, un modello fasciante e drappeggiato all'altezza della vita, con le maniche lunghe e le spalline imbottite . Ha poi completato il tutto con un paio di sling-back nere col tacco a spillo di Roger Vivier, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo così in risalto le lunghezze extra. Dopo questa svolta di stile all'insegna della femminilità Arisa non è forse ancora più bella?