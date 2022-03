Arisa si trasforma in dark lady: la nuova svolta di stile con mini abito nero e occhiali da sole Arisa sta dimostrando di essere la regina del trasformismo da qualche tempo a questa parte e durante l’ultimo weekend ne ha data l’ennesima prova. Tra tacchi alti, occhiali da diva e mini abito nero è diventata una vera e propria dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è tra le donne della tv più amate degli ultimi tempi: dopo essere stata tra i giudici di Amici lo scorso anno e aver trionfato a Ballando con le stelle, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al piccolo schermo. Attualmente è impegnata con una nuova esperienza a Il cantante mascherato, programma di Rai 1 a cui partecipa ogni settimana sfoggiando sempre nuovi e sofisticati look sul palco. Durante l'ultimo weekend, in particolare, ha messo in atto l'ennesima rivoluzione di stile ma, a differenza del passato, questa volta i capelli non c'entrano nulla: tra tacchi, minidress e occhiali da sole, la cantante si è trasformata in una vera e propria dark lady.

Il look total black di Arisa

Per la puntata de Il cantante mascherato dello scorso weekend Arisa ha rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio a paillettes, glitter e dettagli scintillanti, preferendo un più sobrio ma allo stesso tempo super chic total black. Ha indossato un minidress firmato Francesco Murano, un modello a collo alto, con le maniche lunghe e due micro spacchi sui lati della gonna, così da mettere ancora più in risalto le gambe nude. Ha poi completato il tutto con un bracciale argentato di Invaerso (lo ha portato sulla manica) e con un paio di décolleté col tacco quadrato total silver firmati Sebastian Milano.

Arisa in Francesco Murano

Arisa segue il trend dei liquid hair

Ad aggiungere un ulteriore dettaglio dark allo stile di Arisa sono stati gli occhiali da sole da diva di Saint Laurent, per la precisione gli SL M94 che sul sito ufficiale della Maison costano 335 euro. Dopo aver portato a lungo i capelli biondissimi e con la frangia, ora la cantante ha cambiato registro: la sua chioma è scura e lunga, la porta extra liscia effetto liquid hair e con la fila centrale. Complice il fatto che ha guardato dritto in camera con serierà e sensualità, Arisa non sembra forse essere un'altra persone? A quanto pare la "mutazione" in dark lady si è completata al 100% e i followers non potrebbero esserne più entusiasti.