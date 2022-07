Sabrina Ferilli torna a Tu Sì Que Vales: è una dark lady scintillante con l’abito di paillettes Sono partite le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales e ancora una volta tra le protagoniste del programma ci sarà Sabrina Ferilli. L’attrice ha dato una piccola anteprima del primo look che sfoggerà sul palco: è da dark lady ma in versione scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales sta per tornare: il noto talent del sabato sera di Canale 5 andrà in onda a partire dal prossimo autunno e, stando alle aspettative, continuerà ad attirare le attenzioni di milioni di spettatori. Dato che "squadra che vince non si cambia", tra le protagoniste del programma ci saranno ancora Belén Rodriguez e Sabrina Ferilli. Entrambe hanno partecipato alle registrazioni che si sono tenute negli studi di Roma negli ultimi giorni e si sono servite dei social per dare una piccola anticipazione dei look che sfoggeranno sul palco. Se l'argentina ha puntato tutto sulla sensualità con cut-out e maxi spacco, l'attrice ha preferito l'eleganza senza tempo del total black.

Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales in total black

Le riprese di Tu Sì Que Vales 2022 sono partite e Sabrina Ferilli ha anticipato il look che sfoggerà nella prima puntata sui social. Per il debutto punterà sul total black ma la cosa particolare è che l'outfit da dark lady è tutt'altro che sobrio. L'attrice ha infatti indossato un abito tempestato di scintillanti paillettes, per la precisione un modello a tubino col bustier a camicia con maniche lunghe e colletto. Ha tenuto sbottonati i bottoncini sul davanti, mettendo così in risalto il décolleté. Ha completato il tutto con i capelli sciolti e ondulati e con una serie di anelli di diamanti "mini", da quello con i cuoricini al mignolo a quello con la croce brillante sull'indice.

Il dettaglio nel look di Sabrina Ferilli

La bellezza senza tempo di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha accompagnato il selfie scattato in camerino a una didascalia molto particolare. Accanto alla foto ha scritto: "Se la luce è carina, selfie al volo nel bagnetto del camper". L'attrice ha ricevuto innumerevoli commenti da parte di amici e fan che non hanno esitato a farle i complimenti, dicendole che la luce lei la ha dentro ed è proprio questo il segreto della sua bellezza. Nonostante abbia compiuto 58 anni, continua a essere meravigliosa e raggiante, a prova del fatto che l'età è solo un dato anagrafico che non va a intaccare affatto il suo fascino. Insomma, la Ferilli è il simbolo della bellezza mediterranea senza tempo: in quante sognano di arrivare in forma tanto smagliante alla soglia dei 60 anni?