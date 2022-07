Belén Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales con maxi spacco e addominali in vista Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare, nelle ultime ore ha registrato la prima puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales e sui social ha anticipato il look che sfoggerà sul palco. Ecco chi ha firmato l’abito cut-out col maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 non è cominciata neppure da un mese ma già fremono i preparativi per la prossima stagione televisiva. A dimostrarlo è stata Belén Rodriguez, che nelle ultime ore è volata a Roma per partecipare alle registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Dopo il successo de Le Iene Show, programma che da anni desiderava di condurre, si è concessa qualche giornata al mare tra micro bikini e abiti a fiori, ora però per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare e lo ha fatto con uno stile glamour curato nei minimi dettagli. Sui social ha infatti dato una piccola anteprima del look che sfoggerà nella prima puntata del talent: ecco tutti i dettagli.

L'abito cut-out di Belén Rodriguez

Tu Sì Que Vales, il noto talent autunnale di Canale 5, sta per tornare e a rivelarlo è stata Belén Rodriguez, che sui social si è mostrata alle prese con i preparativi per la prima puntata (registrata negli studi di Roma nelle ultime ore). Dopo aver realizzato delle Stories in camerino, è uscita dalla sua roulotte con indosso un sinuoso abito marrone che ha lasciato gambe e addominali in mostra.

Si tratta di un modello firmato Rat&Boa, ha la scollatura monospalla con un maxi anello gold sulla spalla, un taglio cut-out sul lato del busto e una gonna lunga dal profondissimo spacco laterale. Per completare il tutto l'argentina ha scelto un paio di sandali alla schiava col tacco a spillo in beige di Mon Roi.

Abito Rat&Boa

Belén Rodriguez cambia acconciatura

A fare la differenza nel look della Rodriguez a Tu Sì Que Vales è stata l'acconciatura. Niente beach waves o pieghe lisce effetto liquid hair, la showgirl ha puntato su una coda di cavallo alta e tirata, rivelando delle inedite lunghezze extra (oltre che dei maxi orecchini d'oro a forma di cerchio). Considerando il fatto che fino a qualche giorno fa aveva la chioma che le arrivava al décolleté, è chiaro che si è servita di alcune extension per realizzare la pettinatura. In quante la imiteranno sia durante le prossime vacanze che in autunno? L'unica cosa certa è che la maxi pony tail è perfetta per combattere il caldo.