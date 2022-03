Camila Cabello irriconoscibile col mullet cut: la nuova svolta di stile è sensuale e dark Camila Cabello si è ormai lasciata alle spalle la storia con Shawn Mendes e ora lo ha dimostrato anche col suo look. Ha messo in atto una svolta di stile all’insegna della sensualità apparendo irriconoscibile in versione dark e col mullet cut.

A cura di Valeria Paglionico

Camila Cabello ha dato il via alla sua "nuova vita" dopo l'addio all'ex fidanzato Shawn Mendes: si è finalmente lasciata la storia d'amore alle spalle e ora lo ha dimostrato anche con un look decisamente inedito. Dopo aver lanciato il nuovo singolo realizzato in coppia con Ed Sheeran, sembra aver dato una svolta drastica al suo stile. L'avevamo lasciata col minidress di paillettes verdi durante la sua prima esibizione sulle note di Bam Bam e oggi la ritroviamo sensuale, rock e dark: tra mullet cut, tagli audaci sulla jumpsuit, giacche di pelle e intimo in vista, la cantante sembra essere un'altra persona.

Il nuovo stile dark di Camila Cabello

È tempo di cambiamenti per Camila Cabello: se fino ad oggi eravamo sempre stati abituati a vederla in abiti da sera, paillettes e look trendy ma bon-ton, ora sembra aver cambiato registro. È diventata protagonista di uno shooting realizzato dal fotografo Charlotte Rutherford e per l'occasione ha lasciato libero sfogo al suo animo più sensuale e rock. Nel primo scatto ha sfoggiato una tutina total black di Tom Ford, un modello "seconda pelle" con degli audaci tagli cut-out lungo tutta la silhouette, nel secondo ha lasciato spazio all'effetto nude portando la giacca senza reggiseno con gli slip a vita alta e le calze a rete in vista. Labbra rosse, eye-liner marcato e smalto nero: la Cabello è una vera e propria pantera.

Camila Cabello con l’intimo a vista

Camila Cabello: parrucca o taglio netto?

A fare la differenza nell'immagine della cantante è stato soprattutto il suo taglio di capelli. Ha detto addio alle sue iconiche onde fluenti e principesche che hanno contribuito a renderla famosa e ha sfoggiato il mullet cut in pieno stile anni '80, ovvero il taglio molto scalato sui lati e con la micro frangia ma con i capelli lasciati lunghi sulla nuca. Per la gioia di tutti coloro che la amano in versione "tradizionale", probabilmente la popstar non ci ha dato un taglio drastico, si è limitata a indossare una parrucca per rinnovare temporaneamente l'hair look. In questa nuova versione "pantera dark" la cantante non è forse ancora più bella?