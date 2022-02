Mullet cut, il segreto per far ricrescere i capelli ed evitare l’effetto “fungo” Avete osato con un mullet cut ma ora non sapete come fare per farlo ricrescere senza andare incontro all’effetto “fungo”? Ecco tutti i consigli da seguire per avere sempre una chioma impeccabile.

A cura di Valeria Paglionico

Il mullet cut è tornato ed è amatissimo dalle star, da Rihanna a Barbie Ferreira, fino ad arrivare a Miley Cyrus e a Damiano dei Maneskin. Sebbene ricordi lo stile cult degli anni '80, l'iconico taglio è stato rivisitato in una versione moderna. Ha mantenuto invariati i suoi "marchi di fabbrica", ovvero i capelli lunghi sulla nuca e i ciuffi più corti che contornano il viso, ma è stato arricchito da alcuni dettagli inediti, dalle rasature laterali alle frange a tendina. Insomma, il modern mullet continua a essere un'acconciatura rock e ribelle, peccato solo che farlo ricrescere non sia semplicissimo: ecco tutti i consigli da seguire per evitare il tanto temuto e super imbarazzante "effetto fungo".

1. Dare ai capelli delle spuntatine regolarmente – Il principale problema del mullet sta nel fatto che i capelli hanno diverse lunghezze e, lasciando tutto così com'è, la chioma non arriverà mai a "pareggiarsi". Per ottenere un effetto un po' più uniforme, dunque, è necessario dargli delle spuntatine ogni 6-8 settimane, accorciando i ciuffi posteriori e non toccando affatto i capelli davanti.

Ursula Corberó

2. Continuare a scalare la chioma – Tutti coloro che non hanno il coraggio di tagliare i capelli da soli settimana dopo settimana possono affidarsi alle mode del momento. Le acconciature sfilate e scalate sono in assoluto le più trendy, dunque continuare a sfilzare la chioma in modo estremo potrebbe aiutare a pareggiare le due diverse lunghezze, basta semplicemente "adattarsi".

3. Provare il taglio shag di transizione – L'alternativa al mullet più facile da gestire si chiama taglio shag, ha i ciuffi corti al centro della testa e delle ciocche che cadono sulla fronte come una frangetta. Insomma, si tratta di un caschetto a tutti gli effetti ma molto scalato.

Damiano David dei Maneskin

4. Accorciare in modo drastico – Per dire addio al mullet cut bisogna armarsi di non poca pazienza: i capelli impiegano settimane a rincrescere, dunque è impossibile cambiare look da un giorno all'altro. L'unica soluzione rapita è un taglio netto e drastico: il pixie cut, una delle acconciature corte più trendy degli ultimi tempi.