Mixie cut: il nuovo taglio di capelli no gender e trendy che unisce pixie e mullet Il taglio di capelli più trendy del momento è genderless e unisce il pixie al mullet: si chiama mixie cut ed è perfetto chi ama i look spettinati e sbarazzini.

A cura di Federica Ambrogio

Tony & Guy

Il taglio più trendy del momento mixa le caratteristiche del taglio corto più amato di sempre, il pixie cut, a quelle di uno dei look medi più in voga degli anni'70, il mullet: si chiama mixie proprio per questo motivo e ha tutta l'aria di essere il taglio di tendenza da provare ora se vuoi stravolgere il tuo hair look. Un taglio sbarazzino che spopola sui social e non solo, amato anche dalle star: Úrsula Corberó infatti è stata una delle prime a sfoggiarlo, insieme a Rihanna, Miley Cyrus e Demi Lovato.

Mixie Cut

Il taglio di tendenza del momento è perfetto per chi ama i look sbarazzini di media lunghezza. Le caratteristiche principali del mixie cut infatti sono la lunghezza corta alla radice, tipica del pixie cut, unita invece a lunghezze medie nella parte posteriore della testa proprio come nel mullet. I capelli saranno quindi più corti sulla sommità del capo, spettinati oppure con ciuffo laterale, e più lunghi sulla nuca. Un taglio adatto a chi ama i look estrosi e non troppo ordinati e che può essere totalmente personalizzato in base alla lunghezza scelta e al tipo di scalatura ricreata, per valorizzare al meglio zigomi e sguardo.

Uno styling facile da gestire anche a casa perchè non richiede troppa manutenzione: per dare corpo al capello e renderlo spettinato a regola d'arte basterà applicare uno spray al sale per texturizzare la chioma. In caso di capelli fini si potrà dare volume alla chioma utilizzndo uno shampoo secco oppure una polvere volumizzante da applicare alla radice dei capelli. Il mixie cut è totalmente personalizzabile in lunghezza e scalatura e per tanto è perfetto sia per i visi ovali e proporzionati che per quelli squadrati o a triangolo. Un taglio di capelli genderless amato soprattutto dai giovanissimi e della generazione Z, che può essere indossato sia da uomini che da donne: l'ha sfoggiato infatti anche Damiano dei Maneskin.