I tagli per capelli ricci per l'estate 2025: i look più belli Le tendenze hairstyle per l'estate 2025 vedono i capelli ricci protagonisti. Tanti i tagli con cui giocare e osare: dal bowl cut al pixie, rasato o con frangia.

A cura di Giusy Dente

Louis Vuitton

L'estate 2025 è la stagione dei capelli mossi e ricci: riccioli, onde e chiome ribelli saranno le più gettonate. Queste acconciature naturali e dall'effetto messy sono l'ideale quando arriva il caldo e non si ha troppa voglia di fare styling con phon e piastra: poche semplici accortezze permettono di dare ai capelli un aspetto grintoso e sbarazzino, senza dover passare troppo tempo sotto il calore ma affidandosi al sole e all'aria aperta. I look da copiare sono il pixie, il bowl, il taglio scalato, il taglio rasato e l'intramontabile frangetta.

Pixie cut riccio, audace e grintoso

Il pixie cut riccio è una scelta perfetta per chi vuole un look poco strutturato, ma naturale e leggero. Qui, grazie a un sapiente gioco di scalature, si può ottenere un effetto molto valorizzante in pochi semplici passi e personalizzandolo a proprio gusto. Sta bene davvero a tutti: a chi ha il viso ovale, per i visi a cuore, per chi ha il viso tondo o quadrato. Il segreto sta nella sua versatilità: si può optare per un effetto spettinato che vada ad ammorbidire i lineamenti più duri, si può aggiungere una frangia in caso di fronte ampia. Insomma, ogni viso ha il suo pixie cut.

Louis Vuitton

Il bowl cut riccio, un tocco sofisticato

Il bowl cut è stato portato alla ribalta negli anni Sessanta da Mary Quant: è il cosiddetto "taglio a scodella". Gli spiriti più chic e raffinati non possono che amare il bowl cut riccio, un taglio intramontabile che non stanca mai e che non passa mai di moda. È un taglio corto sulla nuca e più pieno sulla parte alta della testa, che quindi non richiede tempi lunghissimi di manutenzione: con pochi tocchi si può realizzare un effetto impeccabile. Permette di non dover scegliere tra volume e definizione, riuscendo a gestire entrambi al meglio.

Zimmermann

Il riccio medio scalato, intramontabile

Il taglio scalato dona molta enfasi alla chioma mossa e riccia. È l'ideale per mettere in risalto la chioma, ogni boccolo e ogni onda. Permette soprattutto di regalare volume, perché i capelli perdono la loro pesantezza: alleggerendosi, diventano anche più definiti, dunque più belli. Il taglio scalato permette inoltre di personalizzare molto lo styling: affidandosi a un professionista, lui saprà realizzare la cornice migliore al volto, così da valorizzare i lineamenti. Bisogna capire bene dove scalare e di quanto e questo dipende dai volumi del viso, dalla sua forma: è qualcosa di molto personale. Si può poi optare per la frangia, per una riga laterale o centrale: insomma, chi più ne ha più ne metta. Lo scalato sui ricci dona movimento, quindi ne risulta sicuramente un aspetto più dinamico, fresco, giovanile.

Roberto Cavalli

Il riccio scalato con la frangia, sbarazzino e originale

Chi ha detto che la frangia è solo per capelli lisci? In realtà, si adatta perfettamente anche alle teste ricce: è anzi un modo per avere uno hairstyle sbarazzino e originale. Per chi vuole giocare con la chioma è l'ideale e le tipologie tra cui scegliere sono tante: frangetta a tendina, piena, mini, con accento laterale come fosse una sorta di ciuffo scalato. Anche in questo caso, l'ideale è studiare bene la forma del viso, perché la frangia andrà a fare un po' da cornice. E la scelta dipende anche dal tipo di capello: su quelli troppo fini, per esempio, potrebbe risultare una scelta controproducente. L'opzione migliore è proprio una frangia scalata, perché segue meglio il movimento naturale dei capelli e non appesantisce.

Loewe

Riccio corto rasato ai lati, osare è la parola chiave

Per chi vuole uscire dalla zona di comfort e osare con qualcosa che sia davvero d'effetto, l'esperimento da provare è il taglio corto rasato ai lati. Per i fan dei capelli corti e per chi d'estate predilige comfort, comodità e praticità, questa è la scelta ideale. È un'acconciatura di carattere che prevede una parte superiore bella piena, con ricci voluminosi e ben definiti, e lati rasati, che creano un contrasto accattivante. Questo taglio dà molta enfasi alla texture dei capelli, ma è importante prendersene molta cura affinchè ci sia un buon livello di definizione e volume, che dia il giusto tocco di morbidezza al look, da affiancare al tocco più punk della rasatura.