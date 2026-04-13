Caschetto Giapponese: il bob dritto e ordinato è il taglio trend della Primavera 2026

Si chiama Japanese Bob o Caschetto Giapponese: è un taglio preciso e ordinato che sfiora appena il mento, con riga centrale, perfetto su capelli lisci.

Un’ospite alla Milano Fashion Week

L'ispirazione per il taglio must have della Primavera/Estate 2026 arriva dritta dall'Oriente. Addio alla pesantezza, nessun eccesso, è un'acconciatura decisamente minimal, che punta sulla freschezza, su un'estetica molto essenziale e pulita. Insomma, è un look perfetto per vivere la bella stagione in totale libertà e comodità. Si chiama Japanese Bob: come suggerisce il nome è il Caschetto Giapponese.

Le sue caratteristiche sono poche, ma molto precise, perché non è un bob tradizionale: sfiora appena il mento, c'è la riga al centro e rispetto a quello d'ispirazione francese le punte vanno verso l'interno ben dritte. Quello tradizionale ha un effetto più voluminoso, più morbido, appare meno rigido e infatti è perfetto se si vuole un'acconciatura più ariosa: è il classico look da diva d'altri tempi.

Un’ospite della Milano Fashion Week

Se quest'ultimo ha il suo punto di forza nel movimento, al contrario il caschetto giapponese invece è sicuramente più preciso e delineato, lavorato in modo grafico e ben strutturato: l'effetto finale deve essere setoso, lucido, molto composto, con la forma quasi architettonica. Proprio per la sua struttura, è un taglio perfetto per i visi ovali che hanno bisogno di valorizzare la geometria e i lineamenti, magari bilanciando una fronte larga.

Beatrice Marchetti alla Paris Fashion Week

Al contrario, un viso già rotondo potrebbe essere penalizzato dalla curvatura interna, che andrebbe a enfatizzare la morbidezza rendendola eccessiva. Una mascella ben definita certamente aiuta, così come un bel collo lungo, che resta bene in vista, diventando un focus molto femminile ed elegante. Come il bob europeo, anche questo si presta particolarmente sui capelli lisci, magari enfatizzati con l'uso della piastra; ovviamente il riccio e il mosso si prestano meglio quando c'è da lavorare di volume, magari con effetto messy.

Alberta Ferretti

In questo caso l'ordine è tutto: nessuna sbavatura, nemmeno un capello fuori posto, è proprio il caso di dirlo. Per questo, la "manutenzione" periodica è essenziale, così da controllare bene la lunghezza ed evitare la comparsa di antiestetiche doppie punte, che in questo caso rovinerebbero l'effetto wow generale. I capelli tendenti al crespo potrebbero non riuscire a mantenere la forma, che deve essere impeccabile: può aiutare l'utilizzo di uno spray disciplinante o di un gel modellante.

Dolce&Gabbana

Ovviamente non ci sono schemi fissi quando si tratta di hairstyling ed è bello anche fare proprie le ispirazioni, andando ad aggiungere qualcosa di più personale. Ecco quindi fare la loro comparsa anche ciuffi e frange, dettagli capaci di stravolgere completamente il viso se usati in modo sapiente, per bilanciare le proporzioni e valorizzare i lineamenti.