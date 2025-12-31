I tagli di capelli di tendenza nel 2026: le idee a cui ispirarsi dal Boho Bob alla Birkin Bang

Ecco i tagli di tendenza del 2026 per capelli corti, medi e lunghi e le idee trendy a cui ispirarsi: il Mixie, il Boho Bob e le intramontabili frange.

Anno nuovo capelli nuovi: l'arrivo del 2026 potrebbe essere l'occasioni giusta per un cambiamento in fatto di hair look, per dare un cambiamento all'immagine. Per molti il Capodanno è un vero e proprio rito di passaggio, che può coincidere anche con la trasformazione estetica, per segnare proprio l'addio al vecchio e per dare il benvenuto a tutto ciò che di nuovo l'anno in ingresso ha da offrire. La chioma è da sempre un focus interessante, quando si vuole dare un tocco di novità al proprio aspetto. Basta un taglio diverso, basta dare una rinfrescata al colore ed ecco che immediatamente ci si sente persone nuove. Ma sia che si voglia optare per una radicale trasformazione che si voglia solo rinnovare un po' il look, le tendenze del 2026 per quanto riguarda i capelli cosa suggeriscono? Ci si può far ispirare dalle celebrities o dalle passerelle, per avere delle dritte interessanti.

Di sicuro un taglio che non passa mai di moda e con cui si va sempre sul sicuro è il bob, copiatissimo e sempre fashion. Il suo successo sta nella versatilità e nella praticità. Sta bene a tutte, perché studiandolo bene si può trovare il giusto compromesso per ogni viso: bisogna prestare attenzione all'altezza degli zigomi, all'ampiezza della fronte, ma calibrando bene questi aspetti tutti possono trovare il bob perfetto per valorizzarsi.

La lunghezza è importante. Il bob più lungo davanti, per esempio, è perfetto per slanciare i visi rotondi. Un bob che arriva al mento o appena sotto va a equilibrare le proporzioni di un viso a cuore. Il bob scalato si presta soprattutto a visi squadrati, per addolcirli. Ma più di tutti, il 2026 sarà l'anno del Boho Bob, un caschetto morbido e rilassato, decisamente chic e da diva. Il bob è perfetto anche perché mantiene una lunghezza medio-corta, che quindi non spaventa i più restii ad usare le forbici!

Ma c'è chi non teme questo strumento e anzi, è fan dei tagli audaci e drastici, che mettono in primissimo piano il viso e lo rendono assoluto protagonista, facendo da cornice. Nel 2026 quindi si giocherà molto con la sperimentazione su questo fronte. Si parla di Mixie, che è un mix di diversi acconciature, ma con ispirazione che deriva principalmente dal pixie cut, il taglio corto e deciso. Il mixie è la sua versione spettinata, disordinata, volutamente messy, che dona un tocco davvero ribelle all'immagine puntando soprattutto sulle asimmetrie. È perfetto su chioma riccia, ma chi ha i capelli lisci può donare movimento per esempio realizzando una sorta di "cresta" o giocando con l'effetto bagnato.

La frangia o si ama o si odia e l'abbiamo vista davvero proposta in tutte le salse. Nel 2026 la frangetta di tendenza è quella soprannominata "a collo di bottiglia" o Bottleneck Bangs: è più corta al centro (all'altezza delle sopracciglia) e mano a mano si allunga più ai lati, morbida verso gli zigomi e la mascella. Da qui deriva il nome: è il caratteristico effetto del collo di una bottiglia. Questa struttura crea movimento senza appesantire. È una variante della classica frangia a tendina, ma va a incorniciare il viso ancora di più, accompagnandole i lineamenti e le forme. Si adatta a tutti i tipi di capelli sia lisci che mossi, sia sottili che folti: ogni chioma può trovare la propria armonia, con questo dettaglio.

L'alternativa intramontabile, che tutte hanno come modello di riferimento, è invece la Birkin Bang, come quella dell'omonima attrice, icona di stile francese degli anni Sessanta e Settanta: è una frangia morbida e ariosa che si abbina perfettamente a texture naturali. Deve essere realizzata con precisione per somigliare all'originale di Jane Birkin.

Non deve essere né troppo piena né dritta, deve risultare leggera e leggermente sfilata e deve appena appena sfiorare le sopracciglia o addirittura gli occhi. L'effetto non è completamente liscio, perché deve dare idea di movimento, quel tocco effortless chic tipico dello stile francese incarnato dalla diva. L'ideale, infatti, sarebbe accompagnare la Birkin Bang con lunghe onde morbide a vaporose.