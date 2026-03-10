Margot Robbie cede al fascino del caschetto: il bob geometrico con frangia è il trend da copiare

Margot Robbie alla sfilata Chanel Autunno/Inverno 2026–27

Archiviati gli impegni professionali legati al suo ultimo film, Margot Robbie si è concessa un'uscita diversa dai press tour in cui è stata coinvolta negli ultimi mesi. Alla Paris Fashion Week ha sfoggiato una nuova acconciatura, che ci proietta dritti alla primavera in arrivo. Sarà il taglio più copiato della prossima stagione? Ne ha tutte le possibilità.

Margot Robbie col bob e la frangia

L'attrice era tra gli ospiti della sfilata Autunno/Inverno 2026-27 di Chanel, presentata a Parigi da Matthieu Blazy. L'avevamo lasciata coi capelli lunghi biondi e la ritroviamo del tutto trasformata, con un hair look che però ne alleggerisce moltissimo l'immagine. Per chi la guarda, sembra già di respirare aria di primavera. Il caschetto, infatti, è una della acconciature più gettonate quando si avvicina la bella stagione e si ha voglia di una "rinfrescata", di un look più adatto alle belle giornate di sole. Il bob resta un taglio intramontabile e di sicuro successo, che non perde il suo fascino col tempo che passa, ma che anzi raccoglie sempre più consensi, anche tra le celebrity. È facile da gestire, è trendy, dà un tocco sbarazzino al viso, si può personalizzare in tanti modi così da renderlo perfetto per quel determinato volto.

Margot Robbie in Chanel

C'è chi lo ama con la frangia e chi con la riga centrale, chi lo porta effetto seta e chi lo predilige più messy e con le onde, si può optare per una scalatura che incornicia il viso oppure per un'asimmetria con capelli più lunghi davanti e più corti dietro. Insomma, si può variare molto a seconda delle esigenze, delle preferenze, di quanto si ha voglia di osare e cambiare. Margot Robbie, per esempio, ha scelto un bob dritto con frangetta, ben strutturato nelle forme. Ed è una versione senza scalature, dall'effetto messy ma al tempo stesso chic, con onde che donano un po' di movimento alla chioma. Certo, è presto per dire se si tratti di una parrucca o meno, ma si candida comunque a essere il taglio più copiato dei prossimi mesi. Nulla a che vedere con le bionde e lunghissime ciocche di capelli raccolte in elaboratissime trecce coi nastri di "Cime Tempestose". L'attrice si aggiunge così alla lunga lista di celebrity che nel tempo, hanno ceduto al fascino di questa acconciatura, per rivoluzionare il look ma senza stravolgerlo eccessivamente. Una delle ultime è Bella Hadid, anche lei col caschetto; sono invece fan di vecchia data di questo taglio Lily Collins, Hailey Bieber e Selena Gomez.

Margot Robbie col caschetto e la frangia

Margot Robbie alla sfilata di Chanel

L'attrice ha viaggiato in lungo e in largo per la promozione di "Cime Tempestose" e anche in quelle occasioni ha accostato molto la sua immagine a quella della protagonista, Cathy. Questa assonanza è funzionale affinché si crei empatia tra pubblico e grande schermo, affinché si avvertano i personaggi più vicini, nella vita reale: si parla di method dressing, ossia il vestirsi "a tema". Ma alla sfilata di Chanel, Margot Robbie ha messo da parte i look sontuosi e drammatici, dal tocco gotico, delle anteprime cinematografiche, così vicini agli abiti del set.

Il Direttore Creativo della Casa di Moda ha realizzato una collezione che da un lato strizza l'occhio al quotidiano, dall'altro a una dimensione più teatrale e fantasiosa, meno calata nell'ordinario e fatta quindi di capi meno comodi e funzionali, ma più preziosi e fantasiosi. L'ispirazione arriva dritta da una frase pronunciata da Coco Chanel negli anni Cinquanta, una riflessione sul carattere duplice della moda: "È al tempo stesso bruco e farfalla. Siate bruchi di giorno e farfalle di notte. Abbiamo bisogno di abiti che strisciano e di abiti che volano".