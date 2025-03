video suggerito

Tagli capelli medi, tendenze per la primavera 2025: idee e foto a cui ispirarsi per essere alla moda Le passerelle Primavera/Estate 2025 hanno dato molti spunti per chi ha in testa un cambio look. I tagli medi vanno per la maggiore: trendy, comodi e versatili. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Versace

Dallo shug all'intramontabile long bob, con o senza frangetta, con lunghezze pari o con giochi asimmetrici: le passerelle Primavera/Estate 2025 hanno dato molti spunti per chi ha in testa un cambio look. I tagli medi vanno per la maggiore: sono il giusto compromesso per chi non se la sente di osare troppo, ma vuole comunque avere un'immagine più fresca e meno pesante, perfetta per vivere in comodità ma con un tocco trendy la bella stagione. È l'esempio che seguono anche le celebrities: Elisabetta Canalis e Belén Rodriguez sono solo le ultime ad aver detto addio ai capelli lunghi.

Taglio di capelli medi scalati e sfilati

I capelli fini sono quelli che creano più problemi, in termini di volume: tendono ad appiattirsi, è difficile tenerli in piega. Ecco perché bisogna giocare un po' d'astuzia, scegliendo un taglio molto valorizzante, che dia il giusto movimento alla chioma. Un taglio medio scalato è l'ideale: si gioca con diverse lunghezze e in questo modo si ha un impatto maggiore. Il taglio medio sfilato, invece, risponde all'esigenza opposta, quella di rendere più gestibile le chiome molto voluminose, andando ad alleggerirle per evitare un aspetto pesante e una testa ingombrante. Queste due tecniche danno il massimo se abbinate anche a tecniche di colorazione, non necessariamente aggressive, per capaci comunque di dare profondità alla chioma e accompagnare le ciocche nel modo giusto, tra schiariture e colpi di luce.

Loewe

La tendenza per la primavera è lo shug

Lo shug è perfetto per le chiome che non vogliono passare inosservate, per chi vuole sconfiggere la monotonia con un tocco di stile ribelle e rock. È una sorta di bob, ma molto accentuato nelle scalature: il risultato è apparentemente spettinato e volutamente impreciso, ma con stile. Infatti è un taglio medio dove si lavora molto con le scalature, è questo il suo punto forte, dunque bisogna essere preparate a gestire l'asimmetria, che si concentra però solo sulla parte superiore: è lì che si va a stratificare e giocare, così da avere un effetto molto pieno sopra. Essendo modulabile, si adatta a tutte le teste: va bene sui capelli ricci e su quelli lisci, si può optare per una maxi frangia o una frangia a tendina per personalizzare l'hair look. L'effetto wow è assicurato.

Leggi anche Tagli capelli corti primavera 2025: le tendenze per essere alla moda

Schiaparelli

I tagli capelli medi con lunghezza pari

Le fan dell'ordine e degli hair look impeccabili non rinuncerebbero mai al loro taglio medio con lunghezze pari. È un evergreen intramontabile, perfetto sui capelli lisci, che vengono valorizzati maggiormente rispetto a quelli ricci. È un taglio elegante, raffinato, ordinato, a cui si può ugualmente dare un tocco sbarazzino aggiungendo una frangia o spostando lateralmente la riga, così da avere un effetto meno rigoroso e bon-ton. È l'ideale anche se si è abili con le acconciature, perché a differenza dei tagli scalati, le ciocche sono più facili da gestire e non si ottengono ciuffi ribelli, che si tratti di uno chignon o una treccia o una coda alta. È importante, in questo caso, che si abbia una chioma molto curata e ben idratata, perché i capelli sfibrati sono meno valorizzati da un taglio pari, che perde in lucentezza.

Tod's

Tagli capelli medi per capelli ricci

Il taglio medio pari sui capelli ricci è perfetto se si è fan della definizione, dei boccoli perfettamente acconciati e degli hair look tradizionali. La lunghezza è solitamente poco amica della definizione, per questo per chi ha i capelli più mossi che ricci è consigliabile invece giocare con le scalature, così da enfatizzare il volume e puntare su una chioma vaporosa e gonfia.

Cavalli

Il long bob perfetto per chi non vuole rinunciare alla comodità

Il long bob è il taglio delle star: è il caschetto medio amatissimo dalle celebrities, pratico e versatile, adatto davvero a tutte. La versione un po' più lunga del classico carré non passa mai di moda: hanno ceduto al suo fascino anche Elisabetta Canalis e più di recente Belén Rodriguez. Può essere portato mosso p liscio, con frangia o ciuffo laterale: ogni forma del viso può trovare la versione più adatta, ma è un'acconciatura indicata soprattutto per chi ha il viso rettangolare, triangolare, ma soprattutto a cuore o a diamante. In questo caso si va ad ammorbidire la spigolosità data dagli zigomi molto accentuati. Per il viso tondo e quello quadrato sono da preferire tagli più lunghi, viceversa per il viso ovale meglio un taglio corto, che dia leggerezza.