Elisabetta Canalis dice addio alla chioma lunga: la trasformazione è col long bob scalato Tutti pazzi per caschetto e long bob: anche Elisabetta Canalis ha ceduto al fascino del taglio più trendy della primavera.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis

Con l'arrivo della primavera esplode anche il desiderio di novità: si tende a dare un tocco nuovo al look per rinnovare l'aspetto, magari alleggerirlo un po' dopo la fine dell'inverno. Solitamente sono i capelli, quelli che vengono coinvolti per primi quando c'è da rinfrescare un po' la propria immagine. C'è chi punta a drastici cambiamenti: un nuovo colore, un'acconciatura completamente diversa. C'è chi apporta modifiche meno sostanziali ma ugualmente d'impatto, come Elisabetta Canalis, che ha detto addio alla chioma lunga accogliendo un taglio più sbarazzino, perfetto per la stagione appena cominciata.

Tutti amano il long bob

Con l'arrivo della bella stagione, fioriscono gli alberi e sbocciano nuove acconciature sulle teste. Il long bob e il caschetto restano due soluzioni intramontabili, quando si vuole cambiare senza stravolgere troppo l'immagine. È un'acconciatura che non passa mai di moda e che, primavera dopo primavera, torna sempre tra i trend più gettonati, in fatto di tagli di capelli. L'alternativa media piace perché è versatile e si può modellare in modi diversi: è una "via di mezzo" facile da personalizzare, difatti ne esistono diverse varianti.

La scelta si può adattare alla forma del viso, ai propri lineamenti, o semplicemente si può decidere in base al gusto personale: con o senza frangetta, con ciuffo laterale, effetto messy, scalato o dritto, liscio o mosso. Le celebrity amano il caschetto, sia quello corto che quello più lungo e in tante hanno dimostrato apprezzamento per questo taglio di capelli, anche ultimamente. Ci ha dato un taglio Federica Nargi, che ha detto addio alla chioma lunga con cui fan e follower erano soliti vederla.

Come lei anche Penelope Cruz: la sua primavera è cominciata con un caschetto liscio elegantissimo, che ne esalta la naturale bellezza e i lineamenti. C'è anche chi ha optato per un cambiamento temporaneo, adottando soltanto una parrucca: è il caso di Naomi Campbell, che ha sfoggiato il caschetto corto con frangia i BAFTA 2024. E che dire di Belén Rodriguez, che non ha resistito al fascino del caschetto voluminoso con frangetta durante uno shooting fotografico.

All'elenco si aggiunge Elisabetta Canalis, ultima in ordine di tempo a puntare sul long bob. La showgir ha detto addio alla chioma lunga e ha dato avvio alla primavera con un nuovo taglio scalato più fresco e sbarazzino, con effetto "disordinato" e due ciocche sulla fronte che incorniciano il viso fermandosi all'altezza degli zigomi. Chi srà la prossima ad aggiungersi al lungo elenco?