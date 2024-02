La trasformazione di Naomi Campbell: ai Bafta 2024 stupisce con caschetto corto e frangia Naomi Campbell ha sfilato sul red carpet dei Bafta 2024 con un nuovo hair look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Naomi Campbell ai Bafta

Domenica 18 febbraio sono stati consegnati i British Academy Film Awards 2024: i BAFTA sono premi prestigiosi, non a caso considerati una sorta di Oscar britannici. L'evento si è tenuto presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra e c'erano tutti i principali protagonisti del mondo cinematografico: Margot Robbie, Carey Mulligan, Emma Stone (premiata come miglior attrice), Lily Collins, Ryan Gosling, Cate Blanchette. Era presente anche Naomi Campbell, che ha ripetuto la scelta del total black (si era vestita di nero nell'edizione 2022), la sua preferita nelle occasioni di gala. Ha però stupito tutti con un nuovo hair look.

Naomi sul red carpet dei Bafta 2024

Il nero è la nuance per eccellenza, quando si tratta di serate di gala, eventi importanti, occasioni speciali, Lo hanno scelto in molti quest'anno, ai Bafta 2024, serata dominata da guanti e spalle nude. Invece erano in total black Carey Mulligan, Emma Mackey, Mia Mckenna-Bruce, Naomi Campbell. La supermodella ha puntato su un look firmato Chanel: abito a trapezio sormontato da un lungo mantello a balze lucido e semitrasparente con morbido cappuccio e fiocco legato sotto il mento. Unico tocco di colore: una cintura dorata in vita.

Naomi Campbell in Chanel

Le celebrity scelgono il caschetto

Tra i tagli corti di tendenza del 2024 spicca il caschetto: con frangia a tendina o senza, voluminoso o liscio, effetto spettinato o asimmetrico. Sono tantissimi i modi per giocare coi capelli, quando si sceglie questa acconciatura. Le celebrity lo amano ed è diventato virale anche su TikTok, dove spopola il cosiddetto caschetto all'italiana: è il più richiesto, quello in stile diva anni Sessanta vaporoso e con punte morbide. Tra coloro che si sono fatte conquistare dal bob corto c'è Ludovica Bizzaglia, che ha optato per un drastico cambiamento, visto che da anni portava i capelli lunghissimi. Nuovo hair look con caschetto senza frangia per Vanessa Incontrada e per Dua Lipa, irriconoscibile con il caschetto biondo per il film Argylle.

Naomi Campbell col caschetto

Anche Naomi Campbell coi capelli corti

Naomi Campbell è una fan dei capelli lunghi, che ha sempre portato neri alternandoli tra lisci e ricci. Ha ammesso in passato di lottare contro l'alopecia, una problematica che l'ha portata a utilizzare spesso parrucche, diventate sia uno scudo che un accessorio trendy. E potrebbe proprio essere una parrucca, quella sfoggiata sul red carpet dei Bafta, dove Naomi Campbell ha sfilato con un caschetto cortissimo, ad altezza del mento, con frangia. È un hair look che enfatizza la forma del viso e mette in risalto gli zigomi, mentre ad accentuare gli occhi ci ha pensato lo smokey eyes.