La storia del vestito di Carey Mulligan ai Bafta: perché l'abito del 1951 è stato rivoluzionario Carey Mulligan ha calcato il red carpet dei Bafta 2024 con uno splendido abito nero d'archivio. Il vestito da fiaba è una riedizione di un capo d'Alta Moda che ha fatto la storia del Novecento.

A cura di Arianna Colzi

I Bafta 2024 sono sempre uno dei red carpet più importanti dell'anno. Le star dei film più rilevanti della stagione si riuniscono alla Royal Festival Hall di Londra per uno degli ultimi eventi prima dei premi Oscar, che quest'anno si tengono il 10 marzo. Tra gli abiti più belli della serata, c'è sicuramente quello indossato da Carey Mulligan, protagonista di Maestro, film diretto e interpretato da Bradley Cooper: un vestito d'archivio Haute Couture del 1951.

L'abito da diva anni Cinquanta di Carey Mulligan

Carey Mulligan è una delle star più apprezzate di questi anni. L'attrice britannica è nota anche per i suoi look sempre ricercati, eleganti e con un fit impeccabile. A curare i suoi look è Andrew Mukamal, stylist anche della collega Margot Robbie, di cui ha curato tutti gli outfit dell'intero anno di promozione del film Barbie.

Bradley Cooper e Carey Mulligan con indosso l'abito Autriche

Per i Bafta 2024, Mukamal ha scelto un vestito senza tempo per Carey Mulligan. L'attrice, infatti, ha indossato una riedizione dell'abito Autriche disegnato da Christian Dior per la collezione Haute Couture dell'inverno 1951/1952. Dopo aver stravolto la moda con il suo New Look (nome omonimo della sua collezione di debutto), Christian Dior introduce ogni stagione un cambiamento sostanziale nella sua idea di donna e nelle silhouettes. In occasione dell'inverno 1951/1952, la caratteristica innovativa è una gonna più strutturata e ampia, talvolta fino a perdere i confini della silhouette, che si avvita sul busto al fine di renderlo più slanciato.

L'abito Autriche indossato da una modella per la collezione inverno 1951/1952 | Foto Louise Dahl-Wolfe

Il New Look di Christian Dior nell'abito di Carey Mulligan

Nell'abito nero Autriche senza spalline, indossato da Carey Mulligan, la vita stretta e modellata come una seconda pelle sembra arrivare quasi fino a sotto il seno. Nell'abito originale del 1951 il bustier si divide in due coppe ben distinte, avvitate quasi a dar forma a una rosa, che non lasciano la scollatura completamente scoperta anche grazie al tessuto nero che copre il petto. Nella creazione iniziale di Christian Dior la modella sfoggiava anche dei guanti lunghi in raso, che Carey Mulligan non ha indossato.

L'abito di Dior indossato da Carey Mulligan

Come mostrato dallo stylist Andrew Mukamal nelle sue storie, il bozzetto di Christian Dior accentuava la linea a H che il vestivo andava a creare, bilanciando la gonna ampia con il corpetto strettissimo. La riedizione di questo capolavoro vintage è perfetto su Carey Mulligan anche grazie ai suoi capelli corti biondi, che esaltano le spalle nude scoperte.

L'abito Autriche in un bozzetto di Christian Dior