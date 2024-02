Bafta 2024, da Margot Robbie a Lily Collins sul red carpet spopolano guanti e spalle nude Dal total black di Naomi Campbell al rosso fuoco di Dua Lipa fino alle spalle nude di Margot Robbie e Lily Collins: ecco i look più belli ai Bafta Awards. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Presentati da David Tennant, i BAFTA Film Awards di quest'anno (gli Oscar dell'industria cinematografica britannica) hanno visto alcuni dei più grandi nomi del cinema sfilare sul tappeto rosso. L'evento si è svolto domenica 18 febbraio presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra e c'erano davvero tutti: Margot Robbie, Carey Mulligan, Emma Stone, Naomi Campbell, Lily Collins, Ryan Gosling, Emily Blunt. Era presente in qualità di presidente della British Academy of Film and Television Arts anche il principe William, ma stavolta da solo, senza Kate Middleton, che ha da poco subito un intervento all'addome. Tra le celebrity è stata gara di stile: guanti, piume e spalle nude hanno fatto da filo conduttore.

Anche ai Bafta spopolano i guanti

I guanti sono tornati di moda. Al Festival di Sanremo 2024 sono stati l'accessorio più sfoggiato, imponendosi come il trend dell'inverno 2024. Li ama Meghan Markle, nota per il suo stile sofisticato, ma la tendenza ha raggiunto anche il red carpet dei Bafta 2024, dove diverse celebrity hanno sfilato impreziosendo i loro look con questi accessori. Li ha scelti Margot Robbie, in versione da diva: guanti lunghi neri, coordinati all'abito strapless firmato Armani Privé per la protagonista del film Barbie.

L'attrice ha ormai detto addio ai look in stile Barbiecore che l'hanno accompagnata per mesi, durante il tour promozionale del film, in cui si è perfettamente calata nei panni della bambola più famosa del mondo. Guanti neri anche per Michelle Keegan e bianchi nel look di Bottega Veneta di Ayo Edebiri: l'attrice ha aggiunto anche un soprabito con piume per rendere il tutto più chic.

Da Lily Collins a Carey Mulligan, tutti con abiti strapless

Elegantissima Lily Collins, che ha affascinato tutti con un elegantissimo outfit di Tamara Ralph in velluto nero, con maniche a sbuffo ad affetto floreale e dettaglio scultura sul décolleté: delle rose gioiello. iImpossibile non notare l'acconciatura da star del cinema degli anni Cinquanta, che ha reso ancora più di classe il tutto. Il trend delle spalle nude è stato il fil rouge della serata, scelto da diverse star.

Come Lily Collins anche Florence Pugh con un look strapless black&white firmato Harris Reed, Carey Mulligan in un intramontabile total black firmato Dior, Mia Mckenna-Bruce in Carolina Herrera, Emma Mackey minimal in Chanel. Emma Stone ha puntato sul monospalla, incantando i presenti con un abito da sera Louis Vuitton in un tenue e delicato rosa pesca, con corpetto in pizzo e gonna semitrasparente.

Outfit monocromatico anche per Phoebe Dynevor, che ha puntato su un candido ed etereo total white, anche per lei Louis Vuitton: un abito a sirena di seta, con schiena nuda e strascico posteriore. In Louis Vuitton anche Cate Blanchett, regina di eleganza che negli anni ci ha abituati sempre a look estremamente sofisticati: stavolta ha puntato su un abito bordeaux con colletto e dettaglio gioiello. Stessa nuance anche per Daisy Edgar Jones in Gucci: gambe in primo piano per lei, con maxi scollatura a V.

Dua Lipa infiamma il red carpet

Dua Lipa si è cimentata come attrice nel film Barbie e dunque era presente anche ai Bafta 2024, dove ha infiammato il red carpet con un look rosso fuoco. Outfit monocolore anche per lei dunque, una creazione da favola di Valentino in chiffon leggermente plissettata e con strascico posteriore.

