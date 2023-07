Margot Robbie, l’ultimo look da Barbie prima dello sciopero degli attori (con le scarpe pelose) Hollywood è in sciopero e anche gli attori di Barbie potrebbero rifiutarsi di proseguire col tour. Gli ultimi look di Margot Robbie, secondo una teoria social, potrebbero alludere proprio a questa situazione.

A cura di Beatrice Manca

Il press tour del film Barbie, che ci ha regalato incredibili abiti ispirati alle iconiche bambole, potrebbe finire in anticipo: a Hollywood infatti è in corso un gigantesco sciopero che ha messo in pausa il settore. I primi a incrociare le braccia sono stati gli sceneggiatori, seguiti ora dagli attori della Screen Actors Guild. Anche l'attrice Margot Robbie fa parte della SAG, il che potrebbe farla rinunciare agli impegni di Berlino e New York. Se così fosse, quindi, il look della conferenza stampa scrive la parola fine con un tocco di eccentricità: scarpe e borse peluche!

L'ultimo look di Margot Robbie prima di Barbie

Il press tour di Barbie rimarrà nella storia della moda per gli incredibili outfit di Ryan Gosling, un Ken moderno in completi pastello, e di Margot Robbie, che si è divertita a vestirsi come le bambole più famose, dalla cantante d'opera in nero alla donna d'affari col completo fucsia. Il tour si era aperto con un abito Valentino a pois e si chiude con un tailleur rosa fragola con piccoli fiori ricamati.

Margot Robbie in Vivienne Westwood

Il messaggio per lo sciopero ‘nascosto' nell'abito rosa

L'outfit è composto da una giacca dalle spalle bombate, senza collo né bottoni, e minigonna. Ma la vera particolarità sono gli accessori coordinati: handbag rigida e scarpe col plateau ‘pelose' effetto peluche. Non è il primo outfit Vivienne Westwood sfoggiato dall'attrice: per la prima europea del film Margot Robbie aveva scelto un abito in satin rosa con guanti e stola di eco pelliccia, ispirato alla Barbie Enchanted Evening degli anni Sessanta. Alcuni fan hanno voluto leggere un preciso messaggio nascosto nel look, spiegando in una teoria social perché la scelta potrebbe essere molto più sottile di come appare. La Barbie a cui fa riferimento è uscita in un anno cruciale per Hollywood, quando sceneggiatori e attori unirono le forze e scioperarono insieme. Proprio come oggi.