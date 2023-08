Barbie cambia stile, perché nel finale mette da parte il rosa e sceglie un vestito giallo Il film Barbie è un tripudio di rosa, ma proprio sul finale la protagonista sfoggia un vestito giallo: la scelta di questo colore è simbolica.

Barbie in giallo in una delle scene finali

Rosa ovunque: è il colore del momento ed è innegabile che questa tendenza virale abbia a che fare col film Barbie. La pellicola dedicata alla bambola più famosa di tutti i tempi ha dato a tutti una scusa per vestirsi di rosa (come ha detto la stessa Margot Robbie) decretando a tutti gli effetti la supremazia della cosiddetta estetica Barbiecore.

Il rosa predomina nel film, dalle scenografie ai vestiti. Basti pensare che è servita una tale quantità di vernice di questo colore, da esaurirne tutte le scorte! Anche per i costumi si è scelto di dare rilevanza al colore per eccellenza di Barbieland, quello che viene subito in mente pensando alla bambola Mattel. Eppure proprio nel momento più cruciale del film, è un altro il colore che indossa la protagonista: ed è vestita proprio di giallo per un motivo.

Barbie in rosa in una scena del film

Barbie veste (quasi) sempre di rosa

Margot Robbie anche fuori dal set, durante il tour promozionale del film, si è trasformata in Barbie. L'attrice ha indossato look creati appositamente per lei da grandi Maison, replicando iconici vestiti realmente indossati dalla bambola nel corso degli anni: dall'iconico costume a righe della primissima bambola lanciata da Mattel nel 1959 al minidress a pois di Barbie Pink and Fabolous del 2015.

La costumista premio Oscar Jacqueline Durran per i costumi di scena ha realizzato tutto da zero, consultando gli archivi Mattel. È vero che il rosa è la nuance più ricorrente per gli outfit della bambola, ma non è un caso se proprio sul finale abbandona questo colore a vantaggio del giallo. La scelta del giallo non è casuale, ma ha un profondo legame col messaggio del film.

Billie Eilish nel video di What Was I Made For

Il significato del vestito giallo

Il vestito giallo che Barbie indossa nelle scene finali del film rappresenta visivamente il suo cambiamento, la sua trasformazione, la sua "umanizzazione". Jacqueline Durran ha scelto innanzitutto un modello con un taglio diverso da quelli che la bambola indossa di solito, abbinato anche a un paio di calzature non proprio iconiche. Barbie è sempre coi tacchi, pur ammettendone la scomodità e spezzando una lancia a favore della Birkenstock (che difatti sono i sandali più richiesti dell'estate). Nel finale indossa le zeppe: una via di mezzo! E ha al collo un vistoso ciondolo a forma di cuore.

Ma è il colore giallo quello più simbolico. Dopo aver affrontato temi come femminismo, emancipazione, machismo, patriarcato, stereotipi il film vuole omaggiare ciò da cui tutto è cominciato in qualche modo. Il cambiamento di stile avviene in un momento cruciale e potrebbe essere un sottile cenno alle suffragette, che hanno combattuto per il diritto di voto delle donne negli Stati Uniti.

Barbie in giallo in una delle scene finali

Non a caso, anche Billie Eilish indossa un vestito giallo nel video di What Was I Made For?, la colonna sonora del film. Il giallo è stato associato al movimento dopo che le suffragette del Kansas hanno adottato come fiore simbolo il girasole. Ancora oggi, l'International Woman Suffrage Alliance rivendica il giallo come colore simbolico.