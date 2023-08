Greta Thunberg come Barbie, ricrea una scena virale del film: “Pensate mai alla crisi climatica?” L’iconica frase “Pensate mai alla morte?” che pronuncia Barbie è stata trasformata in “Pensate mai alla crisi climatica?” in un video virale di Greta Thunberg.

A cura di Giusy Dente

Il film Barbie ha contagiato tutti e la moda si fa sentire anche sui social, dove sono tantissimi i trend che si ispirano alla bambola più famosa di tutti i tempi, portata sul grande schermo da Greta Thunberg e interpretata da Margot Robbie. Spopola la pink mania, sono virali su TikTok i video di chi mostra la propria collezione d'infanzia, con l'hashtag #ordinarybarbie tante donne stanno restituendo valore al concetto di normalità in opposizione alla perfezione, agli standard di bellezza e alle pressioni sociali. Ci sono addirittura coppie che sono entrate in crisi o peggio che si sono lasciate, dopo la visione della pellicola, a conferma di quanto sia stato d'impatto il film. Lo è stato persino per Greta Thunberg, che si è affidata a un'iconica scena del film per lanciare un messaggio.

Greta Thunberg come Barbie

Greta Thunberg ha fatto della sensibilizzazione sulla crisi climatica una vera e propria missione, che ha abbracciato in tenera età, consapevole dell'impatto che le azioni di oggi avranno sul suo futuro. L'attivista, oggi ventenne, si batte molto affinché i governi e le aziende non perdano tempo prezioso e si attivino per attuare le misure necessarie a garantire un futuro dignitoso alla sua generazione, che pagherà caro il prezzo delle azioni scellerate commesse fino a questo momento nei confronti dell'ecosistema e della natura.

Greta Thunberg è nota per i suoi discorsi ai potenti, le sue proteste, ma stavolta si è affidata a qualcosa di diverso per lanciare il suo messaggio. Ha utilizzato una scena del film Barbie! L'ha ricreata a modo suo, assieme ad altri manifestanti con cui si è incontrata a Londra, all'esterno dell'ufficio del segretario per la sicurezza energetica del Regno Unito, Grant Shapps. Con loro ha manifestato in merito alla possibilità di sfruttare il giacimento di petrolio e gas inutilizzato di Rosebank. Greta Thunberg ha lanciato l'allarme circa le potenziali emissioni di CO2 che il nuovo giacimento produrrebbe. Si parla di 500 milioni di barili di petrolio, che l'ambiente pagherebbe a caro prezzo.

Greta Thunberg e gli altri ragazzi per far capire la loro posizione hanno creato un video pubblicato sulla pagina Instagram di Stop Cambo, una campagna dedicata a fermare nuove estrazioni di petrolio e gas. La scena riproposta è quella in cui Barbie, nel pieno di una festa in cui tutti si stanno divertendo a tempo di musica, irrompe con la frase: "Ragazzi, pensate mai alla morte?" facendo piombare i presenti nel silenzio. La Thunberg ha sostituito la frase con: "Pensate mai alla crisi climatica?".