Barbie e il boom di coppie che si lasciano: un film può farci dubitare delle nostre relazioni? Sui social si moltiplicano i Barbie Break Up, cioé le rotture per ‘colpa’ del film di Greta Gerwig. Ma è vero? Perché succede? E soprattutto: può un film avere questo impatto sulle nostre decisioni?

A cura di Beatrice Manca

Il comico Daniel Sloss si vanta di aver causato più di 300mila rotture e 600 divorzi con il suo monologo Jigsaw (Puzzle, nella versione italiana). Adesso però l'enfant prodige scozzese della stand up comedy ha un nuovo rivale: il film Barbie che, stando alle testimonianze social, sta convincendo molte coppie a lasciarsi. Reddit e X (il rebranding di Twitter) pullulano di testimonianze di ragazze che hanno deciso di interrompere la loro relazione dopo aver visto il film di Greta Gerwig con il proprio partner. Ma è vero? E soprattutto: come è possibile che un film pop abbia un impatto così profondo sulle nostre decisioni?

Che cos'è il Barbie Break Up Trend

Il film Barbie è un fenomeno sotto molti punti di vista: Greta Gerwig è la prima regista donna a superare la cifra di un miliardo di dollari al botteghino e ha ridato slancio al mito della bambola Mattel. Moda e design sono stati contagiati dall'estetica pop e colorata del film (vedi alla voce: Barbiecore) creando un vero rito collettivo. C'è però un risvolto interessante che forse nemmeno la stessa regista aveva previsto: l'impatto di Barbie sulle relazioni amorose. Tutto è iniziato quando un utente di Reddit ha raccontato che la fidanzata lo ha praticamente trascinato a vedere il film perché, secondo lei, gli avrebbe mostrato i comportamenti sessisti su cui lavorare. Molti altri utenti hanno condiviso esperienze simili, da entrambe le prospettive: fidanzati lasciati perché non "capivano" o non apprezzavano il film e ragazze che usavano il film come un test di compatibilità della coppia.

"Se odia il film di Barbie, mollalo", suggerisce Kate Austin ai suoi follower. Un'altra ragazza ha raccontato di essere rimasta delusa dalla mancanza di empatia del suo fidanzato: in sala lei piangeva e lui non solo non capiva il motivo, ma la prendeva in giro. "Non capirà mai – ha scritto – cosa significhi essere una donna in un mondo di uomini" Addirittura c'è chi usa il film di Barbie come un test sul maschilismo latente o come ‘messaggio subliminale' per le amiche. "Mi è piaciuto Barbie e sto meditando di tornarci con ogni amica che ha un fidanzato tremendo – scrive un'utente su X – magari innesca la scintilla della rottura. Dita incrociate". Impossibile da quantificare il fenomeno e impossibile capire quante di queste storie siano reali o meno. Tuttavia, il trend si è già meritato un nome: Barbie Break Up.

Basta un film per ripensare le nostre relazioni?

Nota metodologica: stando alle testimonianze online, il fenomeno sembrerebbe interessare solo coppie etero e molto giovani. E la parte meno entusiasta del film, solitamente, è sempre quella maschile. In realtà le reazioni di pubblico e critica sono state molto più complesse e sfaccettate di così. Ma tornando al punto: perché questo film ha avuto un impatto così significativo sul pubblico femminile? Sarebbe sciocco ridurre Barbie a un film di ‘maschi contro femmine': Greta Gerwig accende un faro sulle disuguaglianze di genere e su chi ‘rimane fuori' dalle dinamiche di potere. Le parti sul mensplaining (spoiler alert!) e il monologo virale di America Ferrera sulle difficoltà di essere una donna hanno colpito molte ragazze, che si sono sentite ispirate.

Ma non è qualcosa che capita esclusivamente con Barbie: quante volte ci è capitato di guardare una serie tv o un film e di pensare "parla di me"? Quando ci immedesimiamo in una storia capita che alcuni parti ‘risuonino' con pensieri e sensazioni che stavamo già provando, ma forse ancora non riuscivamo ad elaborare in maniera chiara. Vederli su uno schermo a volte è solo l'ultimo passaggio di un processo già in atto, ma può essere quello che ci colpisce di più. Che il fenomeno Barbie Break Up sia reale o no, il comico Daniel Sloss può dormire sonni tranquilli. E anche voi: se una relazione è solida e destinata a durare, non sarà Barbie a farvi cambiare idea…