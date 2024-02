Margot Robbie sulla mancata nomination all’Oscar: “Non sono triste ma Greta Gerwig lo meritava” L’attrice australiana, protagonista del film di grande successo “Barbie”, commenta la mancata candidatura agli Oscar. E a proposito della nomination non ricevuta dalla regista Greta Gerwig, dichiara: “Penso che la meritasse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ha provocato polemiche in tutto il mondo l’esclusione di Margot Robbie, protagonista del film Barbie, e della regista Greta Gerwig dalla rosa di coloro che sono stati nominati per l’Oscar. La candidatura è andata invece a Ryan Gosling che concorre per il premio di Miglior attore non protagonista. Dopo settimane di silenzio, l’attorce australiana commenta la mancata nomination, specificando di non essere arrabbiata. “Non ho molto di cui sentirmi triste quando so comunque di essere estremamente fortunata”, ha dichiarato l’attrice nel corso di un panel relativo ai premi SAG-AFTRA, dov’è candidata come Miglior attrice.

Margot Robbie: “Con Barbie abbiamo influenzato la cultura”

“Con Barbie avevamo deciso di fare qualcosa che cambiasse il modo di pensare, influenzasse la cultura, avesse una sorta di impatto sulle persone. E lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti molto più di quanto avessimo mai immaginato”, ha proseguito l’attrice, “Questa è davvero la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo”. Non l’ha lasciata indifferente, invece, l’esclusione dalla lista dei nominati all’Oscar di Greta Gerwig, regista del film: “Ovviamente, penso che Greta avrebbe dovuto essere nominata come miglior regista. Quello che ha fatto è una cosa che capita una volta nella carriera, una cosa irripetibile”.

Le otto candidature ricevute dal film Barbie all’Oscar

Sono otto in totale le nomination ricevute dal film Barbie all’Oscar, un risultato a proposito del quale Robbie si è detta “più che estatica”. A ottenere una candidatura sono stati l’attrice America Ferrera (nel ruolo di Gloria), candidata come Miglior attrice non protagonista, e l’attore Ryan Gosling (Ken) come Miglior attore non protagonista. Proprio quest’ultimo si era detto deluso per il fatto che le colleghe fossero state escluse dalla lista dei potenziali vincitori: “Non esiste Ken senza Barbie, e non esiste un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per qualcuno nel film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio”. Oltre che per le due candidature già menzionate, il film Barbie ha ottenuto una nomination per la Migliore sceneggiatura, il Miglior film, i Migliori costumi, le Migliori scenografie, e due nomination per due brani musicali.