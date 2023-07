Le Birkenstock sono i sandali più richiesti dell’estate (e il merito è soprattutto di Barbie) A meno di una settimana dall’uscita del film nelle sale, le ricerche delle Birkenstock Arizona che compaiono nel film sono schizzate in alto: merito dell’effetto Barbie, ma non solo.

Il film di Barbie con Margot Robbie, ora nelle sale, ha travolto la moda come uno tsunami. Non solo ha lanciato la tendenza Barbiecore, sdoganando look total pink e iperfemminili, ma ha anche avuto un inaspettato effetto collaterale: ha fatto impennare le ricerche di …Birkenstock! Ebbene sì, proprio i sandali ortopedici con la doppia fascia, che fino a qualche anno fa erano la kryptonite delle fashion victim. Ma cosa c'entra Barbie con le Birkenstock?

Perché nel film di Barbie appaiono le Birkenstock

Chi ha visto il film lo sa (ma non faremo spoiler): l'avventura della bambola nel mondo reale comincia proprio con un paio di Birkenstock color cuoio. Alla protagonista viene offerta una scelta ‘alla Matrix' tra due scarpe: scintillanti tacchi rosa o le comode Birkenstock? La scelta è ovviamente simbolica: da una parte la perfezione di Barbieland, dall'altra il mondo reale. Nella stessa scena Barbie fa un'altra confessione di stile: le Birkenstock forse non fanno per lei, ma improvvisamente scopre quanto sono scomode le scarpe col tacco!

Il boom delle Birkenstock per l'estate 2023

Come finisce la storia non lo sveliamo, ma le Birkenstock hanno più di un piccolo cameo nel film. Non stupisce dunque che, a meno di una settimana dal debutto nelle sale, le ricerche del modello Arizona che appare nel trailer abbiano registrato un aumento del 110%. A fornire i dati è Lyst, portale di shopping online specializzato in classifiche e analisi dei fenomeni fashion del web. Il fenomeno Birkenstock però inizia molto prima dell'uscita del film: negli ultimi anni i sandali "da turista" hanno conquistato anche influencer di moda e passerelle, diventando un fenomeno di stile. Sono comode, resistenti, facili da abbinare ed esistono in molti modelli. Per non parlare delle mille sfumature di colore, anche se quest'anno è obbligatorio averle rosa!