Barbie con i tacchi o con le Birkenstock? Il dilemma di stile nasconde un indizio sul film Il nuovo trailer ufficiale del film “Barbie” ci mostra la famosa bambola (Margot Robbie) in piena crisi esistenziale: ma cosa c’entrano i sandali Birkenstock?

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @barbiethemovie

L'uscita nelle sale del film Barbie di Greta Gerwig si avvicina e l'attesa cresce sempre di più. Il rosa è ufficialmente diventato il colore più popolare della moda Primavera/Estate 2023 e il trend Barbiecore ha conquistato anche le reali, come dimostrano il tailleur confetto di Kate Middleton e i look coordinati delle principesse di Spagna. Un nuovo trailer del film, adesso, ci svela qualcosa in più sulla trama: vediamo la bambola interpretata da Margot Robbie alle prese con grandi domande esistenziali, con i piedi "piatti" e con un paio di Birkenstock al posto dei tacchi a spillo"

La crisi di Barbie: "Ho i piedi piatti"

Abbiamo visto Barbie in ogni versione – dalla principessa all'astronauta, dalla veterinaria alla surfista – ma mai in piena crisi esistenziale. Il trailer ufficiale del film (nelle sale il 21 luglio) invece ci mostra una Barbie piena di dubbi: "Voi pensate mai alla morte?", chiede alle amiche. Da quel momento, la perfezione color confetto del suo mondo è in piena crisi: l'acqua della doccia è fredda e i suoi talloni sempre sollevati ora toccano terra. Ebbene sì: i piedi di Barbie non hanno più la forma arcuata delle scarpe col tacco. Confusa, si rivolge a Weird Barbie (interpretata da Kate McKinnon) con i capelli tagliati dalle forbici e il volto scarabocchiato, che le pone una scelta drastica: tacco a spillo color rosa confetto o …una Birkenstock Arizona? Ma da quando le Barbie portano i sandali piatti?

Il significato delle Birkenstock nel film di Barbie

La scena ha già scatenato i paragoni con Matrix: il dilemma delle due scarpe non sarebbe altro che una rilettura della scelta tra la pillola rossa e la piccola blu. Le due scarpe quindi rappresentano due mondi: il tacco a spillo è il suo mondo finto e perfetto, il sandalo rappresenta la vita reale, le persone reali. Un'ipotesi verosimile, visto che la regista Greta Gerwig ha pescato a piene mani dalla storia del cinema nel suo nuovo film, dal Mago di Oz a 2001: Odissea nello Spazio, citato nel primo teaser trailer. Il film di Greta Gerwig è un viaggio impossibile della famosa bambola fuori dal dorato (anzi: rosa) Barbie World: dovrà fare i conti col mondo reale, dove niente è perfetto. Se il tacco rosa è lo status quo di Barbie, la Birkenstock rappresenta la rottura del sogno e l'inizio della vita reale. Cosa sceglierà Barbie?