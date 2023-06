Perché Barbie cammina in punta di piedi? La storia dietro la nuova sfida di TikTok La scena iniziale del trailer di Barbie – in cui Margot Robbie toglie i tacchi e rivela un piede sempre sulle punte – ha dato il via a una challenge virale. Questo dettaglio non è fine a se stesso, ma nasconde un particolare della storia della bambola.

A cura di Beatrice Manca

Immagine dal trailer di Barbie via Instagram

È bastata una scena di tre secondi per creare un tormentone capace di travolgere TikTok. Parliamo del trailer del nuovo film Barbie e precisamente della scena iniziale, in cui Margot Robbie toglie i tacchi alti rivelando i piedini perfettamente arcuati, esattamente come quelli della bambola. Questa scena è ormai iconica, tanto da aver ispirato una nuova challenge su TikTok: ma dietro una semplice inquadratura si nasconde in realtà una piccola rivoluzione che ha caratterizzato l'apparizione della bambola Mattel.

Barbie, la prima bambola sui tacchi a spillo

Il dettaglio dei piedini arcuati della bambola svolge una funzione molto importante nella narrazione: fa parte dell'identità di Barbie fin dalle origini. La bambola creata da Mattel infatti conquistò il mercato per le sue sembianze adulte: anziché giocare con i bambolotti, le bambine potevano creare storie con personaggi ‘adulti', sognando di essere come loro. La Barbie ha un solo precedente simile: la bambola tedesca Bild Lilli, venduta da Hausser nel 1955.

La famosa scena del trailer di Barbie

Lilli ‘indossava' i tacchi, seguendo lo stile pin up degli anni Cinquanta, ma le scarpe erano dipinte sui piedi. La Mattel invece propose le scarpe come parte del guardaroba della bambola, da cambiare proprio come i vestiti: il piedino arcuato, oltre ad ‘incontrare' i tacchi a spillo, aiutava l'atto di infilare e sfilare le scarpe.

La prima Barbie della Mattel

La sfida dei ‘piedini di Barbie' su TikTok

Il dettaglio dei piedi (che pure Margot Robbie non ha amato) ha anche un importante ruolo narrativo: Barbie si accorge che il suo mondo sta andando in pezzi proprio quando i suoi talloni sempre sollevati toccano terra per la primissima volta. La semplicità e la potenza di quella scena ha dato il via a una sfida social che punta a imitare la camminata di Barbie. Partecipare è semplice: si indossano dei tacchi alti (tip: con i sabot è più facile) si posiziona il cellulare all'altezza delle caviglie e ci si filma mentre si sfilano le scarpe rimanendo in punta di piedi, proprio come farebbe Barbie. Tra le prime a raccogliere la sfida c'è la modella Chrissy Teigen: su Instagram ha condiviso una clip in cui toglie dei sabot fucsia metallizzati per restare in equilibrio sulle punte dei piedi. Scommettiamo che tra pochi giorni i nostri feed saranno pieni di tacchi e di mezzepunte?