Barbie esce dalla scatola: sui social tutti mostrano la collezione di quando erano bambini Complice l’uscita del film Barbie è diventato virale l’unboxing delle bambole: tutti su TikTok mostrano la collezione con cui giocavano da piccoli.

A cura di Giusy Dente

Si chiama unboxing ed è uno dei contenuti più gettonati tra gli influencer. Consiste nello scartare un pacchetto, che si tratti di un acquisto fatto in negozio oppure online, o magari di un regalo inviato da un brand per una recensione o semplicemente della spesa al supermercato. Lo "spacchettamento" riguarda spesso confezioni contenenti cosmetici o prodotti alimentari: viene mostrato tutto in ogni singolo dettaglio, dall'apertura all'analisi meticolosa del contenuto. Da quando il film Barbie è approdato nelle sale, registrando un boom di incassi da record, sui social è diventato virale un nuovo tipo di unboxing: tutti vogliono mostrare la propria collezione di bambole, quelle che usavano da bambini e fino a questo momento rimaste chiuse e inutilizzate nel cassetto o in cantina.

La rivincita delle Barbie

Le amatissime Barbie, migliori amiche durante l'infanzia, col passaggio all'adolescenza sono inevitabilmente state messe da parte. Certo, nessuno ha avuto il coraggio di buttarle, di sbarazzarsi di oggetti così preziosi e cari: sono finite in un cassetto o dentro degli scatoloni conservati in cantina. La bambola della Mattel ha accompagnato intere generazioni di bambini nei loro momenti spensierati di gioco. Con loro, quegli stessi bambini ormai cresciuti hanno conservato un legame speciale.

Ecco perché, una volta cresciuti, hanno approfittato della prima occasione buona per riprenderle in mano e giocare. Ispirati dal film di Greta Gerwing con Margot Robbie protagonista, tantissimi stanno mostrando sui social la collezione di Barbie con cui giocavano da bambini. Si tratta di un vero e proprio unboxing: bambole che escono dalle loro confezioni, dagli imballaggi o dagli strati di cellophane e si mostrano in tutta la loro bellezza (magari un po' polverosa, comprensibilmente!).

In alcuni casi si tratta di oggetti di puro e solo valore affettivo, ma attenzione, perché in circolazione ci sono anche modelli preziosi per i collezionisti, che potrebbero anche valere una certa cifra, se in buone condizioni. Il trend dell'unboxing si ispira a una scena in particolare del film: quella in cui Barbie si divincola e corre fuori dalla scatola. Parallelamente all'unboxing, in tanti stanno condividendo le proprie esperienze e i propri ricordi d'infanzia legati alla bambola: c'è chi ripensa ai momenti di gioco tra fratelli, chi ai regali dei nonni, chi alle feste di compleanno, chi alle letterine scritte a Babbo Natale, chi a quella Barbie più speciale delle altre acquistata in un momento particolare.

Tutti pezzi di vita preziosi che hanno come filo conduttore la presenza di Barbie, fedele compagna dell'infanzia dei bambini di tutto il mondo. Questo unboxing è diverso dagli altri perché è introspettivo, è sentimentale e riflessivo, ha l'occhio al passato e contiene una visione dolcemente nostalgica che guarda all'infanzia e che riportandoci indietro nel tempo ci fa recuperare un pezzo di noi.