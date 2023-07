Barbie da record, incassa più di 2 milioni in un solo giorno: migliore apertura del 2023 Il film di Greta Gerwig ha fatto il suo debutto nei cinema italiani con uno straordinario incasso di 2.178.000 € nel suo primo giorno di programmazione, segnando la miglior apertura al box office del 2023 e stabilendo numerosi record nel giorno di esordio.

Barbie, l’attesissimo film fenomeno dell’anno scritto e diretto da Greta Gerwig, ha letteralmente tinto di rosa il cinema italiano con incassi record in un solo giorno di programmazione. I dati parlano chiaro: l'incasso è di 2.178.000 euro. Non è soltanto la migliore apertura al box office del 2023, ma ha anche segnato diversi record che fanno di questo titolo uno spartiacque per l'industria cinematografica. Vero anche che il film gode di una massiccia campagna di stampa e marketing e di una distribuzione pressoché totalizzante: più di 600 schermi.

Tutti i record di Barbie

Questi sono tutti i record incredibili di Barbie, come annunciato dalla Warner Bros. Discovery Italia: è il miglior debutto per un film nel 2023; è la quarta miglior apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures; è il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia ed è il miglior debutto per un film uscito a luglio dall’inizio della pandemia. È anche il terzo miglior debutto di sempre per un film uscito nel mese di luglio ed è il miglior debutto per un film diretto da una regista. Tra i record individuali, invece, è il miglior debutto per un film diretto da Greta Gerwig ed è il miglior debutto per un film con Margot Robbie, oltre a essere il miglior debutto per un film con Ryan Gosling. Il totale degli spettatori è stato di 284mila in un solo giorno.

Il segreto del successo: Greta Gerwig

Oltre all'incasso record, il film sulla bambola più amata al mondo ha ottenuto lodi unanimi dalla critica, che ha elogiato la sua originalità, la regia di Greta Gerwig e le interpretazioni del cast, regalando una visione moderna e coinvolgente del celebre personaggio di Barbie. Sui social, inoltre, in molti hanno fatto notare come i film di Greta Gerwig non vanno sotto il 95% degli apprezzamenti sull'aggregatore di critiche Rotten Tomatoes. Con questi straordinari risultati al botteghino, "Barbie" si prepara a diventare uno dei film di maggior successo dell'anno e a lasciare un'impronta indelebile nel panorama cinematografico in Italia come nel mondo.