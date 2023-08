Barbie fenomeno al box office, è scontro con Super Mario bros per il film più visto del 2023 Barbie è il vero fenomeno al box office in tutto il mondo. In Italia, è seconda solo a Super Mario Bros con un incasso pari a oltre 19 milioni, contro gli oltre 20 milioni del film sul simpatico idraulico dei videogiochi. Scontro tra titani che non si avvicina ancora al successo di Avatar – Le vie dell’acqua dello scorso dicembre, sulla vetta più alta con quasi 45 milioni.

Uscito il 20 luglio, attualmente al suo secondo weekend di programmazione nelle sale, si può dire che Barbie ha riportato al cinema i target più disparati. Adulti e bambini, uniti dalle tinte rosa e le punte in su, hanno affollato di nuovo le sale generando una vera e propria Barbie mania. Sono fenomeni ormai occasionali quelli che invertono la tendenza del numero di spettatori decisi a pagare un biglietto per vedere un film lontano dalle comodità di casa. Le opinioni sul film sono state speculari, delle più disparate e a volte divergenti, tra chi ci ha letto un distorto manifesto comunista e chi invece ha totalmente colto lo spirito di condanna al pinkwashing.

Ci era riuscito Super Mario bros la scorsa primavera, così come ora sta capitando alla famosa bambola della Mattel. Seguono: La Sirenetta con € 11.966.169, Fast X con € 11.810.432, Guardiani della galassia vol. 3 con € 10.911.287, Creed 3 con € 6.832.324, Spiderman con € 6.414.272, Ant-man con € 5.974.523 e infine Indiana Jones – il quadrante del destino con € 5.773.105, totalizzati dal 28 giugno ad oggi. La classifica stagionale (dall'01/08/2022 Al 31/07/2023) vede Avatar e Super Mario bros in anticipo su Barbie, poi come novità I Minions 2 con quasi 15 milioni di incasso, Black Panter con oltre 8 milioni e Il grande giorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, fermo in nona posizione con € 7.218.963.