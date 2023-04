Barbie, il primo trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling: nel cast anche Dua Lipa Arriva il primo trailer del film con protagonista l’attrice australiana, dal 20 luglio nelle sale.

A cura di Andrea Parrella

Il 20 luglio si avvicina e l'attesa per l'uscita di uno dei film più attesi dell'anno è sempre più vicina. Il film Barbie, traduzione filmica delle avventure con protagonisti i personaggi del mondo della celebre bambola, sarà nelle sale di tutto il mondo a partire dalla prossima estate. In queste ore Warner ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film con Margot Robbie e Ryan Gosling che, dopo quel teaser di alcuni mesi fa che omaggiava in maniera tutt'altro che velata 2001: Odissea nello spazio e che poco diceva della trama del film, stavolta dice molto di più dell'atteso e misterioso lungometraggio ispirato dalla leggendaria bambola della Mattel.

Un trailer, quello del film di Greta Gerwig, che rende perfettamente l'idea di alcune scelte stilistiche adottate per rappresentare per la prima volta al cinema questi celebri personaggi dell'immaginario infantile. Un mondo, quello di Barbie, che ha le fattezze plasticose e rosee che applicheremmo in teoria a una qualsiasi rappresentazione di Barbie. Un linguaggio ironico e surreale quello che fa da sfondo ai pochi dialoghi del breve trailer di un film che, ipoteticamente, potrebbe anche essere parte del programma del Festival di Cannes 2023.

Nel cast di Barbie anche Dua Lipa

Ricchissimo il cast del film, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, ci America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, Alexandra Shipp e molti altri. Come annunciato sulle pagine social della pellicola, ci sarà spazio anche per Dua Lipa, che canta alcune canzoni del film e che avrà probabilmente anche una sua parte.

Quando esce il film su Barbie e Ken

Fuori il 20 luglio 2023, solo al cinema. La regista americana Greta Gerwig, che nel 2019 ha diretto le Piccole Donne con Emma Watson, sta lavorando alla pellicola che ricrea l’immaginario della Barbie umana nella sua vita candida e immacolata in una splendente Malibu. Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi della trama e se la storia andrà a scandagliare le profondità anche più buie della vita zuccherina di una protagonista incarnata, in tutti i suoi canoni estetici, dall’attrice candidata agli Oscar Margot Robbie che ne è anche produttrice.