Il film Barbie in streaming: da quando sarà possibile vederlo e su quale piattaforma Barbie ha raggiunto un altro record, diventando ufficialmente il film della Warner Bros. che ha incassato di più nella storia al boxoffice, superando anche Il Cavaliere Oscuro. Variety anticipa che l’uscita in streaming in America è prevista su Prime Video il 5 settembre 2023. Vediamo quando e dove potrebbe essere disponibile anche in Italia.

Barbie ha raggiunto un altro record, diventando ufficialmente il film della Warner Bros. che ha incassato di più nella storia al boxoffice, superando anche Il Cavaliere Oscuro. Un successo mondiale nelle sale, che ha superato 1,2 miliardi di dollari e si appresta a scalare la classifica dei film più visti, senza contare che deve ancora approdare in diversi Stati. E non solo. Pronto anche il lancio in piattaforma, attesissimo da chi non è andato a vederlo in sala. È Variety a rivelare che Barbie uscirà in streaming dal 5 settembre, dopo un mese e mezzo dall'uscita al cinema. Al momento, è disponibile in pre-order in America a 24,99 dollari.

Barbie in streaming: la piattaforma in Italia

Resa pubblica la data del 5 settembre 2023 come quella in cui il film sarà disponibile in streaming per la visione casalinga, resta da definire la piattaforma di streaming sulla quale lo vedremo, anche se il film è attualmente disponibile per il pre-ordine su Amazon e Apple TV negli Stati Uniti. In Italia si vocifera che potrebbe arrivare anche su Sky e NOW.

Tutti i record del film Barbie

È il film diretto da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione, 155 milioni di dollari.

È il primo film live-action diretto da una donna a raggiungere il miliardo di incassi nel mondo.

È il film con il maggior incasso in Nord America diretto da una donna.

Ha registrato il miglior debutto del 2023 nel primo fine settimana di programmazione, sia negli Stati Uniti[37] che in Italia.

Ha registrato il miglior incasso per un film Warner Bros. nel primo lunedì di programmazione nel Nord America con 26 milioni di dollari, battendo il primato che apparteneva a Il cavaliere oscuro (2008).