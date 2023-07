Ryan Piers William, il marito di America Ferrera, ha avuto un cameo nel film Barbie Tra le protagoniste del film Barbie c’è anche America Ferrera. Accanto all’attrice, sebbene per un brevissimo cameo, compare anche suo marito, l’attore Ryan Piers William.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è arrivato nelle sale, Barbie, è riuscito a sbancare il botteghino, diventando in poco tempo uno dei film più visti di sempre. Oltre a Margot Robbie, nel ruolo della bambola più famosa al mondo, tra le protagoniste c'è anche America Ferrera, che interpreta Gloria. Tra le curiosità legate alla pellicola ce n'è una che riguarda proprio l'ex volto di Ugly Betty, suo marito Ryan Piers William, infatti, ha partecipato al film in un brevissimo cameo.

Il cameo di Ryan Piers William in Barbie

Si tratta davvero di pochi minuti, ma in Barbie compare anche Ryan Piers Williams che, d'altro canto, è anche lui attore, sebbene sia anche regista e scrittore. Il momento in cui appare è quando è intento ad imparare lo spagnolo servendosi di Duolingo.

I due, quindi, si sono trovati a condividere il set, anche se per un breve lasso di tempo, confermando il fatto di essere affiatati tanto sul lavoro quanto nella vita di coppia, sebbene siano da sempre piuttosto riservati.

In occasione della première del film tenutasi a Londra, a cui i due hanno preso parte, America Ferrera ha pubblicato una foto che li ritrae insieme scrivendo: "Il mio Ken preferito per sempre" e lui di tutta risposta ha scritto: "Non vedo l'ora che vediate America in questo film". Insomma, il supporto in famiglia non manca, insieme all'amore.

L'amore tra America Ferrera e suo marito Ryan

America Ferrera e Ryan Piers William sono una coppia da diversi anni. Si sono sposati nel 2011, quindi, circa dodici anni fa, ma il loro primo incontro, da cui poi è nata la storia d'amore vera e propria, era stato molto tempo addietro. La proposta di matrimonio, infatti, arrivò l'anno prima delle effettive nozze e i due stavano insieme già da cinque anni. I due sono poi diventati genitori di Sebastian Piers, che adesso ha cinque anni e successivamente di Lucia Marisol, che invece ne ha appena due.