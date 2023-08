America Ferrera e Ryan Piers Williams dopo il successo di Barbie: “Meraviglioso lavorare insieme” America Ferrera e il marito Ryan Piers Williams hanno lavorato insieme sul set di Barbie. La coppia di attori, sposati dal 2011, hanno camminato insieme sul red carpet del film di successo nonostante la loro estrema riservatezza: “È stato meraviglioso”, le parole di una fonte a Us Weekly.

A cura di Gaia Martino

Barbie continua a sbancare il botteghino e fa battere i cuori anche ai più romantici che hanno trovato tra i personaggi del film anche gli attori America Ferrera e Ryan Piers William. La prima citata interpreta Gloria nel film di successo con Margot Robbie, il marito invece ha partecipato per un breve cameo. "È stato meraviglioso lavorare insieme e camminare a braccetto sul red carpet", le parole di una fonte vicina alla coppia.

Il lavoro di squadra di America Ferrera e Ryan Piers William

America Ferrera e Ryan Piers William hanno lavorato insieme al film Barbie e per entrambi l'esperienza condivisa è stato entusiasmante. Una fonte a Us Weekly ha raccontato che la coppia di coniugi ha sempre preferito mantenere privata la loro lunga storia d'amore, stavolta però, per amore di Barbie, avrebbero fatto un'eccezione. Dopo il red carpet lei ha infatti scritto su Instagram, a corredo di una foto che li ritrae insieme, una dedica al marito sposato nel 2011: "Il mio Ken preferito di sempre". La fonte vicina a entrambi ha svelato che "È stato meraviglioso per loro lavorare insieme e camminare a braccetto sul tappeto rosso. Di solito rimangono lontani dai riflettori. Amano quello che fanno, ma preferiscono tenere separata la loro vita privata da quella professionale. La loro famiglia è la loro priorità”.

L'amore con Ryan Piers Williams sposato nel 2011

America Ferrera, volto diventato noto grazie a Ugly Betty, ha sposato Ryan Piers Williams nel giugno del 2011. Hanno coronato il loro amore, nato anni prima, con una cerimonia celebrata dalla collega Judith Light nel giardino della casa di Vanessa L. William, vicino New York. Sono genitori di Sebastian Piers Williams, nato nel maggio del 2018, e di una bambina, nata nel 2020, il cui nome non sarebbe stato diffuso. Come dichiarato dalla fonte a Us Weekly, hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla loro famiglia. Lo scorso giugno, però, l'attrice celebrò l'anniversario di matrimonio con il marito su Instagram. A corredo di una foto scrisse: "Buon anniversario al mio "contatto di emergenz"a. La mia persona e casa da 18 anni. Ca**o se sembriamo giovani qui"