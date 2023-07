Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling ancora insieme: saranno una coppia nel prequel di un noto film Dopo lo strabiliante successo che sta incassando al botteghino il film Barbie, Ryan Gosling e Margot Robbie dimostrano essere vere e proprie icone del cinema del loro tempo. Se non fosse bastata la loro sinergia sul set dell’iconica pellicola, la coppia di attori si prepara ad essere protagonista di un nuovo cult.

A cura di Giulia Turco

(Getty)

Margot Robbie e Ryan Gosling personaggi dell’anno. Dopo il successo strabiliante e ancora in crescita del film Barbie al botteghino internazionale, la sinergia di coppia dei due attori non accenna ad esaurirsi. Saranno protagonisti del nuovo capitolo di Ocean’s, la saga di film che negli anni 2000 ha consacrato star come Matt Damon, George Clooney, Brad Pitt e Julia Roberts al genere della commedia americana.

Margot Robbie e Ryan Gosling veri divi del loro tempo

Un progetto, quello del nuovo film del popolare franchise, che è già in lavorazione dalla primavera del 2022 e che rinnova l’impegno dei due attori protagonisti di Barbie con il gruppo Warner Bros. Inizialmente, come ha spiegato il regista Jay Roach, non sono mancate le perplessità sull’idea di riproporre la coppia di interpreti in due film così diversi tra loro. “Inizialmente c’erano alcune domande sul fatto che sarebbe stato strano avere Robbie e Gosling di nuovo insieme dopo Barbie. Ma penso che ci siano solo alcune coppie che davvero il pubblico desidera vedere ancora e ancora in azione”, ha chiarito il regista, lasciando intendere che loro sono una di queste. Per chi li ha amati sul set di Barbie, dunque, niente paura, loro sono pronti a tornare.

Il successo internazionale della serie Ocean’s

Il nuovo film sarà un prequel della celebre saga di film, come sempre “un film di rapina, ma soprattutto una storia d’amore”, ha aggiunto il regista, che ha già diretto Margot Robbie in Bombshell, film del 2019 che le ha garantito una nomination ai Golden Globe e un BAFTA Awards. D’altronde sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che anche questo nuovo progetto di Warner Bros sarà un successo. Dopo l’originale Ocean’s 11 uscito nel 1960 con Frank Sinatra e Peter Lawford, il remake del film è uscito nel 2001 e vedeva uno smagliante George Clooney calarsi nei panni di Danny, mentre Brad Pitt interpretava il suo braccio destro. Il successo al botteghino è valso 450 milioni di dollari, con un seguito di altri tre film. L’ultimo spin off della serie, Ocean’s 8 è uscito nel 2018 con un cast tutto al femminile che includeva Sandra Bullock, Rihanna, Anne Hathaway, Dakota Fanning e Cate Blanchett.