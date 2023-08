Quanto guadagnerà Margot Robbie dopo il successo internazionale di Barbie Margot Robbie sta ricevendo dei bonus esorbitanti per il suo ruolo da protagonista e produttrice del film, secondo Variety. Guadagni extra anche per Greta Gerwig. Nessuna menzione per Ryan Gosling.

Barbie è un fenomeno globale per il quale sono finiti tutti gli aggettivi. È diventato quasi noioso parlarne. Meglio, quindi, provare a fare un po' i conti in tasca ai suoi protagonisti. Lo ha fatto Variety. Il popolare magazine statunitense ha dichiarato che Margot Robbie sta ricevendo dei bonus esorbitanti per il suo ruolo da protagonista e produttrice del film. Secondo il magazine, infatti, il guadagno netto per l'artista sarebbe di circa 50 milioni di dollari. Tra gli incassi inclusi in questa cifra ci sarebbe lo stipendio e una serie di bonus tutti legati al botteghino. Variety cita, tra le sue fonti, una serie di persone legate all'entourage della diva.

Guadagni milionari anche per la regista Greta Gerwig

Margot Robbie non sarebbe la sola ad essersi assicurata guadagni da Paperone. Anche la regista e co-sceneggiatrice del film, Greta Gerwig, probabilmente riceverà dei bonus aggiuntivi in relazione al grande successo internazionale che, al momento in cui scriviamo, è di 530 milioni di dollari circa negli States e quasi 660 milioni di dollari al botteghino internazionale. Un totale di quasi 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Una cifra che è ovviamente destinata a salire. Record su record: il film è già il secondo incasso più alto nella storia della Warner Bros., dietro a "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2". È anche il film diretto da una donna con il maggior incasso di sempre, superando il precedente detentore del record, "Frozen II", che è stato co-diretto da Jennifer Lee.

Nessun bonus per Ryan Gosling

Variety non menziona in alcun modo Ryan Gosling, il protagonista maschile del film. Non ci sarebbe nessun bonus, quindi, per lui. Eppure, almeno in linea di massima, tutto gli attori firmano sempre contratti milionari vincolati anche a bonus extra sugli incassi. Anche per lui dovrebbe arrivare qualcosina in più, se stabilito nel contratto.